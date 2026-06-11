[헤럴드경제=이명수 기자] 샤니 대구 공장에서 노동자가 기계에 끼여 중상을 입는 사고가 발생했다.

11일 연합뉴스에 따르면 전날 오전 9시 38분께 대구 달성군 논공읍 샤니 대구공장에서 베트남 국적 40대 여성 A씨가 작업 중 빵 반죽 정렬 기계에 오른팔이 끼이는 사고를 당했다.

이 사고로 A씨는 오른팔 피부가 깊이 패는 상처를 입어 병원으로 이송됐다.

앞서 지난 4월 10일 삼립 시화공장에서는 20대와 30대 근로자 2명이 손가락이 절단되는 사고가 났다.

당시 이재명 대통령이 ‘철저 조사’를 지시하며 경찰은 수사전담팀도 편성했다.

화섬식품노조는 성명을 내고 “SPC그룹의 야만적인 행태를 강력히 규탄한다”고 비판했다.

그러면서 “삼립 시화공장 손가락 절단 사고와 관련해 화섬식품노조 SPC삼립지회의 요구로 사측과 특별교섭을 진행해 사고 예방을 위한 후속 조치를 약속했으나 또다시 SPC그룹 계열사인 샤니 공장에서 산재사고가 벌어졌다”며 “고용노동부와 경찰은 반복되는 중대재해의 책임자인 경영책임자를 철저히 수사하고 엄중히 처벌하라”고 강조했다.

경찰과 노동 당국은 정확한 사고 경위와 산업안전보건법 위반 여부 등을 수사하고 있다.