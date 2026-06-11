7월31일까지 뱅키스 ISA 중개형 이벤트 진행 신규 고객 상품권 지급…자산 이전 고객 최대 91만원 리워드 절세 계좌 인기 속 증권사 고객 유치 경쟁 확대

[헤럴드경제=송하준 기자] 개인종합자산관리계좌(ISA)가 절세와 장기 자산관리 수단으로 주목받으면서 증권사들의 고객 유치 경쟁도 치열해지고 있다. 한국투자증권은 호텔 식사권과 상품권, 자산 이전 리워드 등을 제공하는 ISA 가입 이벤트를 실시한다.

한국투자증권은 다음달 31일까지 ISA 중개형 계좌 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 이벤트는 뱅키스 ISA 중개형 계좌를 보유한 고객이 ‘주식·상장지수펀드(ETF) 모으기’ 서비스를 신청하고 100만원 이상 매수 체결을 완료하면 추첨을 통해 30명에게 60만원 상당의 호텔 2인 코스 식사권을 제공하는 내용이다. 주식·ETF 모으기는 정기적으로 주식이나 ETF)를 매수하는 적립식 투자 서비스다.

신규 고객을 위한 혜택도 마련했다. ISA 중개형 계좌를 새로 개설한 고객이 100만원 이상 순입금하면 1만원권 상품권을 전원 지급한다. 다른 금융회사에서 자산을 이전한 고객에게는 순입금 규모에 따라 최대 91만원의 리워드를 제공한다. 오는 30일까지 500만원 이상을 조기 입금한 고객에게는 1만원을 추가 지급한다.

한국투자증권은 ISA 계좌 고객을 대상으로 특판 발행어음도 선착순 판매한다. ISA 계좌 입금액의 최대 5배, 10억원 한도 내에서 가입할 수 있으며 11일 기준 세전 수익률은 6개월물 연 4.0%, 9개월물 연 4.1%, 12개월물 연 4.2%다.

ISA는 하나의 계좌에서 주식, 채권, 펀드 등 다양한 금융상품에 투자하면서 세제 혜택을 받을 수 있는 계좌다. 연간 2000만원, 총 1억원까지 납입할 수 있으며 발생한 소득에 대해 최대 400만원(서민형 기준)까지 비과세 혜택이 적용된다. 비과세 한도를 초과한 수익에 대해서는 9.9% 분리과세가 적용된다.

한국투자증권 관계자는 “절세와 분산 투자에 대한 고객들의 관심이 높아짐에 따라 ISA의 제도적 장점을 극대화하고 차별화된 혜택을 제공하기 위해 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 고객들의 안정적인 자산 증식을 도울 수 있는 실효성 있는 상품과 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

최근 ISA가 대표적인 절세 투자 수단으로 자리 잡으면서 증권사들의 마케팅 경쟁도 확대되는 모습이다. 신한투자증권도 오는 8월31일까지 중개형 ISA 신규·이전 고객을 대상으로 현금 리워드 이벤트를 진행하고 있다.