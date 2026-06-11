[헤럴드경제=이원율 기자]2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 한국 대표팀이 처음으로 올라서는 체코전 광고가 약 60억원 규모로 ‘완판’ 마감됐다.

11일 한국방송광고진흥공사(코바코)에 따르면 코바코는 북중미 월드컵 광고 판매에서 한국 대표팀의 첫 경기인 체코전 광고를 약 60억원 규모로 완판했다고 밝혔다고 연합뉴스가 전했다. 34억원 규모의 가상 광고 또한 조기에 모두 판매가 완료됐다.

코바코는 최초 판매 목표를 KBS가 월드컵 중계권 확보에 투입한 약 140억원을 웃도는 수준으로 했다. 그리고, 현재는 그 해당 목표를 초과 달성했다고 했다. 전체 판매 규모는 대회 종료 후 최종 집계가 될 예정이다.

월드컵과 올림픽 등 대형 스포츠 이벤트 광고 판매에는 일반적으로 6개월 이상의 사전 준비 기간이 필요하다는 게 코바코의 설명이다.

코바코는 KBS 2TV 중계 확정 직후 판매 체계를 돌려 판매제도 수립, FIFA 승인 절차, 판매설명회 개최, 공식 스폰서 제안, 주요 광고대행사 설명, 정기 청약 판매 등을 약 7주 안에 집중적으로 벌였다.

그 결과 촉박한 일정에도 광고 재원을 빠르게 상품화하고 광고주 수요를 KBS 광고 판매로 연결할 수 있었다고 코바코는 설명했다.

가상광고와 새롭게 도입한 하이드레이션 브레이크 광고도 조기에 완판됐다. 하이드레이션 브레이크는 선수들이 수분을 보충하고 짧은 휴식을 취할 수 있도록 전·후반 22분에 각각 3분간 주어지는 휴식 시간이다.

1차전 승리하면 ‘5부 능선’ 넘어

한편 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 체코와의 2026 북중미 월드컵을 하루 앞둔 이날 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 베르데 바예에서 훈련을 했다.

연합뉴스에 따르면 미디어에 18분간 공개된 훈련 시작과 함께 대표 선수들과 코치진은 센터서클 부근에 둥글게 섰다. 홍 감독의 연설 후 선수들은 그라운드를 크게 돌았다. 전날 훈련에서 발목을 다쳐 조별리그 중에는 경기에 나서지 못할 가능성이 있는 김태현(가시마)은 실내에서 홀로 훈련했다. 사전캠프에서 치른 트리니다드토바코와 평가전에서 깊은 태클에 발목을 다친 배준호(스토크시티)는 그라운드 옆 고정 사이클을 탔다.

한국은 12일 오전 11시 사포판의 과달라하라 스타디움에서 체코와 맞붙는다. 여기서 승리하면 32강 진출의 5부 능선을 넘게 된다. 다만, 지게 되면 개최국 멕시코를 상대하면 2차전의 부담이 커질 수밖에 없다. 역대 한국의 월드컵 도전 역사 중 조별리그 첫판에 패하고 토너먼트에 진출한 적이 한 번도 없는 점 또한 주목할 만한 부분이다.

홍 감독은 앞서 과달라하라 스타디움에서 열린 기자회견에서 “이번 대회를 준비하면서 저희 팀은 소홀함이 없었던 것 같다”며 “(1차전 승리 가능성에 대해)내부적으로 봤을 때 굉장히 긍정적으로 판단한다”고 했다.