김소곤 작가, 유리 조형 작품 통해 자연의 아름다움 표현...6월 23일부터 8월 23일까지 무료 전시 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 오는 23일부터 8월 23일까지 삼각산금암미술관에서 2026년 은평 공예 공모전 선정 작가 전시 ‘경외의 구조’를 개최한다고 밝혔다.

은평 공예 공모전은 올해로 3회째를 맞이했으며, 이번 전시는 ‘자연과 공존하는 한(韓)공예’ 부문에 선정된 김소곤 작가의 작품을 소개하는 자리다.

김소곤 작가는 유리를 주재료로 작업하며, 빛과 색이 어우러지는 유리 조형 작품을 통해 자연이 만들어내는 다양한 모습과 변화를 표현한다.

이번 전시에서는 유리와 금속산화물이 만나 만들어내는 색과 형태의 변화를 담은 작품들을 선보인다. 작품들은 투명한 유리 특유의 물성과 다채로운 색감을 활용해 보는 각도와 빛에 따라 다양한 분위기를 연출한다.

작가는 재료가 지닌 고유한 특성을 살리면서도 자연스럽게 만들어지는 형태와 색의 변화를 작품에 담아내며, 자연과 인간의 조화로운 관계를 표현하고자 했다.

김미경 은평구청장은 “무더운 여름, 구민들이 미술관에서 청량한 색감의 유리 작품을 감상하며 잠시나마 일상의 여유와 휴식을 누리시길 바란다”고 말했다.

전시는 무료로 관람할 수 있으며, 자세한 사항은 은평역사한옥박물관 누리집 또는 전시기획팀으로 문의하면 된다.