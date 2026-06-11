홍콩 HSBC 본사 등 설계 압구정4구역 이어 연속 협업

[헤럴드경제=홍승희 기자] 삼성물산이 서울 성동구에 소재한 성수3지구 재개발 사업을 강북의 ‘하이엔드 랜드마크’로 조성하기 위해 영국의 글로벌 건축설계사 ‘포스터+파트너스(Foster+Partners)’와 협업한다고 11일 밝혔다.

성수3지구는 서울 성동구 성수동2가 일대 구역면적 11만4193㎡ 규모로 추진되는 한강변 핵심 정비사업이다. 한강과 서울숲을 누릴 수 있는 자연환경은 물론 성수동 일대의 문화∙상업 인프라를 동시에 갖춘 입지로 향후 성수 한강변의 주거 수준과 도시 경관을 새롭게 바꿀 대표 프로젝트로 평가받고 있다.

특히 성수전략정비구역 1~4구역이 용적률 300%(준주거지 500%), 9428가구 규모로 탈바꿈할 예정인 가운데 획일적으로 규제하던 높이를 250m까지 허용되면서 최고 70층 높이의 아파트가 가능할 전망이다.

앞서 삼성물산은 최근 시공사로 선정된 압구정4구역 재건축 사업 수주를 위해 ‘포스토+파트너스’ 건축설계사와 협업했다. 성수3지구에서도 차별화된 랜드마크 설계를 선보이기 위해 해당 회사와 한층 강화된 파트너십을 이어간다는 방침이다.

포스터+파트너스는 미국 캘리포니아 애플 파크를 비롯해 런던 시청사, 홍콩 HSBC 본사, 두바이 ICD-브룩필드 플레이스 등 세계 주요 도시의 상징적인 건축물을 설계하며 명성을 쌓아온 글로벌 건축 설계 명가다.

삼성물산은 최근 포스터+파트너스의 패트릭 캠벨 설계 총괄을 비롯한 주요 설계진과 함께 성수3지구 현장을 방문해 입지와 조망, 주변 환경 등을 점검하고 최상의 설계를 제안하기 위한 다양한 논의를 진행했다.

양사는 이번 성수3지구 재개발 사업에서 단순 외관을 디자인하는 협업에 그치지 않고, 단지의 공간 구조를 결정짓는 초기 기본설계 단계부터 힘을 모으기로 했다. 최고 250m 높이의 한강변 초고층 단지에 요구되는 구조 안전성과 한강 조망을 비롯해 채광, 프라이버시 등을 종합적으로 검토하고 외관의 상징성과 내부 공간의 효율성을 동시에 확보한 최상의 설계를 제안할 예정이다.

특히 성수3지구는 한강과 맞닿아 있는 면이 약 250m 길이로 짧은 편인데, 양사는 이러한 입지적 한계를 극복하기 위한 정밀 조망 솔루션을 적용하는 등 모든 조합원이 양질의 한강뷰를 확보할 수 있도록 혁신 설계를 선보일 계획이다.

여기에 향후 강변북로 상부에 조성될 수변문화공원과 자연스럽게 이어지는 데크형 조경 시설, 한강 조망 커뮤니티 등을 조성해 도시와 자연이 공존하는 입체적 주거 단지로 조성한다는 방침이다.

임철진 삼성물산 주택영업본부장은 “성수3지구는 한강과 서울숲의 자연환경, 성수동의 문화적 가치 등 미래 성장 가능성이 결합된 서울의 핵심 정비사업지”라며 “양사가 보유한 글로벌 수준의 초고층 설계와 기술력, 차별화된 주거 상품 등을 집약해 성수동 최고의 랜드마크로 조성할 예정”이라고 말했다.