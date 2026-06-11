벨기에 얀데눌, 네덜란드 보스칼리스와 ‘맞손’

[헤럴드경제=한영대 기자] 대한전선은 10일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 열린 한-유럽연합(EU) 에너지 전환 상생협력 포럼에서 벨기에 얀데눌, 네덜란드 보스칼리스와 각각 초고압직류송전(HVDC) 해저케이블 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 포럼은 이재명 대통령의 EU 국빈 방문을 계기로 기후에너지환경부가 개최한 한-EU간 에너지 협력 행사이다. 대한전선은 이번 포럼에서 국내 기업 중 유일하게 업무협약을 체결하며 실질적 사업 협력 기반을 다졌다.

대한전선 협약 파트너사인 얀데눌과 보스칼리스는 해상풍력, 해양 인프라 및 해저케이블 설치 분야에서 세계적인 경쟁력을 보유하고 있다. 두 회사는 대규모 해상 에너지 프로젝트 수행 경험과 전문 역량을 바탕으로 유럽을 비롯한 글로벌 시장에서 다양한 사업을 추진하고 있다.

대한전선은 두 기업과의 협약을 통해 HVDC 해저케이블 및 관련 인프라 분야의 협력을 확대할 계획이다. 또 에너지 전환 시장에서의 신규 사업 기회를 공동 모색할 계획이다.

송종민 대한전선 부회장은 “이번 협약은 국내 전력·에너지 산업의 글로벌 경쟁력을 높이고, HVDC 전력망 분야의 기술 및 사업 역량을 강화하는 한편 한국 기업의 역할과 위상을 확대하는 데에도 이바지할 것으로 기대된다”고 말했다. 이어 “대한전선은 축적된 기술력과 품질 경쟁력, 글로벌 네트워크를 바탕으로 글로벌 해저케이블 및 전력 인프라 사업 기회를 지속 확대해 나가겠다”고 덧붙였다.

한편, 대한전선은 HVDC 사업 경쟁력을 강화하기 위해 충남 당진에 640㎸급 HVDC 케이블 생산이 가능한 해저케이블 2공장을 건설 중이다. 가동 목표 시기는 내년이다.