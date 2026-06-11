[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북도문화관광공사는 매월 소개하는 ‘사진으로 만나는 경북 여행’시리즈의 6월 주제로 자연 속에서 몸과 마음을 치유할 수 있는 ‘경북 초록빛 관광지’를 선정했다고 11일 밝혔다.

경주 천년숲정원, 영천 생태공원 메타세콰이어길, 청도 청도읍성 3곳이다.

먼저 경주 남산 자락에 자리한 ‘천년숲정원’은 경북도 제1호 지방정원으로, 무려 50여 년간 산림 연구를 위해 일반인의 출입을 제한하다가 최근 개방된 숨겨진 생태 보고다.

오랜 시간 사람의 손길이 닿지 않은 덕분에 원시림에 가까운 울창한 숲이 온전히 보존돼 있으며, 6월이 되면 축구장 46개 면적에 달하는 정원 전체가 수십 가지 다채로운 초록색으로 덮여 숲의 생명력이 절정에 달한다.

이곳의 가장 대표적인 관람 포인트는 단연 맑은 실개천 위로 놓인 ‘외나무다리’와 그 주변을 감싸는 ‘거울숲’이다.

영천 생태공원 일대에 조성된 메타세콰이어길은 영천의 보석 같은 힐링 명소다.

이곳은 화려한 인공 구조물 대신 자연이 스스로 만들어낸 웅장한 수목의 질감과 색채만으로도 방문객에게 압도적인 감동을 선사하는 곳이다.

6월에 이곳을 찾아야 하는 가장 큰 이유는 나무들이 일 년 중 가장 왕성하게 잎을 틔워내어 빈틈없이 빽빽한 초록의 장막을 형성해 완벽한 그늘을 제공하기 때문이다.

수십 미터 높이로 곧게 뻗어 올라간 거대한 메타세쿼이아 나무들이 산책길 양옆으로 길게 늘어서 있고, 나무 꼭대기에서 서로 맞닿은 가지들은 거대한 자연의 덮개를 만들어낸다.

더불어 6월의 청도읍성은 투박하면서도 단단한 회갈색 성곽과 그 아래로 끝없이 펼쳐진 융단 같은 초록빛 잔디밭이 강렬한 색채 대비를 이루며 한 폭의 수채화 같은 풍경을 연출한다.

도심의 성곽들과 달리 시야를 가리는 높은 건물 하나 없이 탁 트인 개방감을 자랑하며 성벽 위를 따라 걷다 보면 발아래로 펼쳐진 청도의 평화로운 농촌 풍경과 푸른 들녘이 가슴속까지 뻥 뚫리게 만든다.

특히 읍성 바로 옆에 자리한 연못인 ‘연지’는 6월이 되면 커다란 초록빛 연잎들로 수면이 빈틈없이 채워져 장관을 이룬다. 바람이 불 때마다 커다란 연잎들이 일제히 출렁이는 모습은 마치 초록색 파도가 치는 듯한 생동감을 준다.

김남일 경북문화관광공사 사장은 “답답한 일상에서 벗어나 경북의 싱그러운 숲과 고즈넉한 옛 성곽길을 걸으며 눈과 마음을 정화하고 다가올 여름을 이겨낼 생생한 활력을 가득 충전해 가시길 바란다”고 말했다.