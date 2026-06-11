국토부-전북특별자치도-전북대 등 5개 개관 참여, 스마트 건설기술 지방 확산 노력

[헤럴드경제=소민호 기자] 로봇 활용도가 낮은 것으로 평가받는 건설현장에서 인공지능(AI)과 로봇을 통해 안전과 생산성을 혁신시킬 방안이 모색된다.

국토교통부는 11일 전북특별자치도와 전주시, 전북대학교, 한국건설기술연구원과 손잡고 AI 건설로봇 혁신센터 설립을 위한 업무협약을 체결하고 긴밀히 협력해 나가기로 했다고 밝혔다.

이를 통해 수도권과 대기업 중심으로 활용되는 로봇 등 스마트 건설기술이 지방으로 확산될 것으로 국토부는 기대했다.

앞으로 건설기술연구원은 건설 분야의 전문 기술력을 바탕으로 기업의 연구개발과 사업화 등을 지원한다. 전북도와 전주시, 전북대는 혁신센터 설립을 위한 공간제공과 인력양성을 비롯해 입주기업에 대한 기술지원 사업을 추진한다.

업계에서는 로봇 기술이 확산할 경우 위험한 작업을 대신하게 되면서 안전사고를 줄이면서 생산성을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

김윤덕 국토부 장관은 “이번 혁신센터 설립 협약이 스마트 건설의 성과를 중소기업과 지방으로 확산하는 중요한 전환점이 되기를 바란다”면서 “앞으로도 권역별 혁신센터를 지속적으로 확대해 스마트 건설 생태계 조성과 건설 AX를 촉진하고, 지역경제 활성화와 국가 균형발전이라는 목표를 동시에 실현해 나가겠다”고 밝혔다.