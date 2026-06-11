변동성 확대 국면서 증권사 내부통제 주문 해외투자 광고 과열 우려, 환위험 관리 당부 불건전 영업행위 엄정 대응 방침 재차 확인

[헤럴드경제=홍태화 기자] 금융감독원이 최근 국내외 주식·외환시장의 변동성 확대를 틈탄 과도한 해외투자 마케팅에 경고장을 보냈다. 투자수익만 부각하는 고위험 투자 권유와 불건전 영업행위에 엄정 대응하겠다는 방침이다.

금감원은 11일 주요 증권사 감사들을 소집해 내부통제 강화와 투자자 보호 방안을 논의하는 ‘내부감사 간담회’를 개최했다며 이같이 밝혔다. 간담회에는 종합금융투자사업자 10개사와 토스증권, 카카오페이증권 등 12개 증권사의 감사가 참석했다.

서재완 금융투자부문 부원장보는 모두발언에서 “주식·외환시장의 변동성이 커진 상황일수록 우리 자본시장의 견조함에 대한 투자자들의 신뢰가 중요하다”며 “변동성에 위법하게 편승하는 시장 질서 교란행위나 투자자 보호를 외면하는 위법 영업은 결코 용납될 수 없다”고 말했다.

이어 “투자수익만을 강조하며 특정 부문에 대한 고위험·쏠림 투자를 광고하거나 권유하는 무책임한 영업행태에 대해서는 엄정 대응하겠다”고 덧붙였다.

특히 최근 개인투자자를 대상으로 한 해외투자 중개·광고 과정에서 마케팅 경쟁이 과열될 우려가 있다고 지적했다.

서 부원장보는 “최근 개인투자자들을 대상으로 한 해외투자 중개·광고 과정에서 마케팅이 과열될 우려가 있다”며 “증권사들은 투자자들이 과도한 환위험에 노출되지 않도록 투자자 보호에 만전을 기해야 한다”고 강조했다.

금감원은 증권사 감사부서에도 시장 변동성 확대 국면에서 내부통제가 느슨해지지 않도록 선제적인 점검과 관리에 나서 달라고 주문했다. 단기 실적을 위해 투자자의 과도한 기대심리를 자극하는 영업 관행을 엄격히 통제해야 한다는 것이다.

아울러 금감원은 해외투자 관련 내부통제 유의사항도 안내했다. 주요 내용은 ▷투자자 보호 지표를 반영한 핵심성과지표(KPI) 운영 ▷이벤트 및 투자광고 사전 심의 강화 ▷해외 현지 브로커 선정·관리 체계화 ▷외화예탁금 이용료율 산정 절차 합리화 ▷해외주식 과당매매 및 과손실 계좌 모니터링 강화 등이다.

증권사 감사들은 시장 변동성 확대를 내부통제와 리스크 관리 역량을 강화하는 계기로 삼겠다며 투자자 피해를 유발하는 불건전 영업행위가 발생하지 않도록 자체 감사와 점검 기능을 강화하겠다고 밝혔다.

금감원은 앞으로도 금융투자회사들의 내부통제와 리스크 관리 역량 강화를 지원하고, 시장 안정을 위한 업계와의 소통과 협력을 지속 확대할 계획이다.

최근 주식·외환시장은 큰 폭으로 출렁이고 있다. 한국거래소에 따르면 지난 10일 코스피는 전날보다 366.11포인트(4.52%) 내린 7730.82로 장을 마쳤다. 오후 들어 하락폭이 확대되면서 코스피 시장에는 프로그램매도호가 일시효력정지(매도 사이드카)가 발동되기도 했다. 지난 9일 코스피가 급반등하며 ‘매수 사이드카’가 발동된 지 하루 만이며, 지난 8일 ‘매도 사이드카’ 발동 이후로는 이틀 만이다. 이로써 지난 5일부터 4거래일 연속 코스피 시장에서 사이드카가 울렸다.

환율은 다소 하락했지만 여전히 1500원선을 웃돌고 있다. 지난 10일 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전장보다 22.9원 내린 1512.1원을 나타냈다.