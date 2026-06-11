지난해 첫 방송 물량 소진에 앵콜 편성 매직 신규 컬러 ‘머쉬룸’ 첫 공개

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에이스침대는 11일 오후 9시 50분 GS SHOP TV홈쇼핑에서 북유럽 프리미엄 리클라이너 브랜드 ‘스트레스리스’ 단독 방송을 진행한다고 이날 밝혔다.

스트레스리스는 에이스침대가 국내에서 독점 수입·유통하는 노르웨이 리클라이너 브랜드다. 이번 방송에서는 대표 모델인 ‘매직’을 중심으로 지난해 첫 방송에서 판매된 ‘코퍼’, ‘스패로우 블루’ 컬러와 함께 홈쇼핑 단독 컬러 ‘머쉬룸’이 처음 공개된다.

방송 진행은 아나운서 출신 방송인 백지연이 맡는다. GS SHOP은 방송 구매 고객을 대상으로 1인용 러그와 엘립스 테이블을 사은품으로 제공하는 등 단독 혜택을 마련했다.

매직은 스트레스리스의 최상위급 리클라이너 모델로, 사용자의 체형과 움직임에 맞춰 자세를 잡아주는 ‘밸런스어답트’와 ‘컴포트존’ 기술이 적용됐다. 맞춤형 헤드레스트와 가죽 마감도 적용됐다.

이번 방송은 지난해 10월 GS SHOP에서 진행된 첫 방송 이후 마련된 앵콜 편성이다. 당시 준비 물량이 소진되면서 에이스침대는 신규 컬러와 사은 혜택을 더해 후속 방송을 준비했다.

에이스침대가 홈쇼핑 채널에서 고가 리클라이너 판매를 확대하는 것은 침대 중심 사업 구조를 보완하려는 움직임으로도 풀이된다. 에이스침대는 지난해 연결 기준 매출 3173억원, 영업이익 541억원을 기록했다. 매출은 전년 대비 2.68%, 영업이익은 18.29% 줄었지만, 가구 부문 매출은 340억원으로 41.1% 늘었다.

스트레스리스는 1971년 노르웨이 가구 기업 에코르네스가 선보인 리클라이너 브랜드다. 국내에서는 1999년부터 에이스침대가 독점 수입·판매하고 있다.