10일 당선증 교부… “낮은 자세로 강북 발전에 최선”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]정창수 강북구청장 당선인이 10일 강북구 선거관리위원회로부터 당선증을 받았다.

강북구 선거관리위원회는 이날 제9회 전국동시지방선거 당선증 교부식을 열고 정창수 강북구청장 당선인에게 당선증을 교부했다.

정 당선인은 당선증을 받은 뒤 “당선증은 승리의 증표가 아니라 강북구의 발전과 구민의 행복을 위해 헌신하라는 구민 여러분의 엄숙한 명령이라고 생각한다”고 밝혔다.

이어 “선거기간 동안 현장에서 들었던 구민들의 소중한 목소리를 가슴 깊이 새기겠다”며 “구민들께서 보내주신 기대와 성원에 반드시 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

또 “통합의 구청장, 모두의 구청장이 되겠다”며 “오직 구민만을 바라보며 낮은 자세로 소통하고, 발로 뛰는 행정으로 보답하겠다”고 강조했다.

정 당선인은 나라살림연구소 소장 출신 재정·예산 전문가다. 기획예산처 재정사업성과평가단 재난안전분과장, 경기대 공공대학원 객원교수 등을 역임했다.

주요 공약으로는 ▷신강북선 강남 직결 동부선 추진 ▷강북형 정비사업 신속 추진 지원단 신설 ▷오현적환장 공원화‧북서울 체육문화센터 복합개발 ▷북서울꿈의숲 재조성 ▷시립 강북어린이병원 건립 추진 등이 있다.

강북구민 A씨는 “정창수 당선인은 소위 ‘낙하산 공천’으로 당선된 만큼 구민 뿐 아니라 직원들에게 더 낮은 자세로 임해야 할 것”이라고 말했다.