2025년 생활폐기물 반입 할당 대비 1,943톤(3.9%) 감량 성과 커피박·폐봉제원단 재활용, 공동주택 가격연동제 등 자원순환 정책 결실

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 서울시 ‘2025년 기준 생활폐기물 반입량관리제 평가’에서 우수 자치구로 선정돼 시비 2억1000만 원의 인센티브를 확보했다.

생활폐기물 반입량관리제는 서울시가 자치구별로 생활폐기물 반입 할당량을 설정, 감축 실적에 따라 인센티브를 제공하거나 초과 반입 시 페널티를 부과하는 제도다. 생활폐기물 발생을 줄여 자원회수시설의 안정적인 운영을 돕고, 폐기물 처리 과정에서 발생하는 사회적 비용과 환경 부담을 낮추기 위해 시행되고 있다.

구는 이번 평가에서 생활폐기물을 반입 할당량 3만 4702톤 중 1943톤(3.9%)을 감량하는 성과를 냈다.

이는 1톤 트럭 약 1940대 분량에 해당하는 규모다. 자원순환 정책을 꾸준히 추진해 온 행정의 노력과 구민들의 적극적인 참여가 만들어낸 성과다.

구는 그간 생활폐기물 발생량 자체를 줄이기 위해 커피전문점에서 발생하는 커피박을 퇴비·원예자원 등으로 재활용하는 사업과 폐봉제원단 재활용 사업을 확대 추진해 왔다. 또한 사업장폐기물의 적정 처리와 자체 처리를 유도해 생활폐기물 반입량 감축에도 힘써왔다.

재활용 활성화를 위한 정책도 적극 추진했다. 공동주택 재활용품 수거 가격 연동제를 실시해 재활용품 수거업체의 원활한 수거를 유도하고, 폐의류·투명페트병·폐비닐 분리배출 사업을 확대하는 등 자원 재활용률 향상에 집중했다.

특히 주민 대상 분리배출 홍보와 현장 계도 활동을 지속적으로 실시하며 생활 속 자원순환 문화 정착에 힘써왔다. 이러한 행정적 노력과 주민 실천이 맞물리며 생활폐기물 감축과 재활용 활성화라는 두 가지 성과를 동시에 거둘 수 있었다.

이번 우수구 선정으로 확보한 인센티브는 향후 생활폐기물 처리비용과 서울시 자원회수시설 반입 수수료 부담을 줄이는 데 활용될 예정이다. 이를 통해 구 재정 부담을 완화하고 보다 안정적인 청소행정 추진에도 도움이 될 것으로 기대된다.

오승록 노원구청장은 “이번 성과는 올바른 분리배출과 자원순환 실천에 동참해 주신 구민 여러분 덕분”이라며 “앞으로도 생활폐기물 감량과 재활용 활성화를 통해 지속가능한 자원순환도시 노원을 만들어 가겠다”고 말했다.