김성환 기후부 장관·댄 요르겐슨 EU 에너지집행위원 양자회담

[헤럴드경제=배문숙 기자]우리나라와 유럽연합(EU)이 에너지 분야 협의를 위한 차관급 대화 창구를 개설하기로 했다. 이를 통해 재생에너지‧에너지저장장치(ESS) 협력, 건물‧수송 분야 전기화 공조가 이뤄질 전망이다.

기후에너지환경부는 이재명 대통령 국빈 방문을 계기로 김성환 장관이 10일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 댄 요르겐슨 EU 에너지 집행위원과 면담하고 중동 전쟁에 따른 에너지 안보 위기 극복과 에너지 전환, 전기화 촉진에 공조하는 방안을 논의했다고 전했다.

양측은 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화하면서 에너지 안보가 위협받고 경제가 흔들리는 상황을 극복하는 유일한 방안이 화석연료 중심 에너지 소비 구조를 전기 중심으로 전환하고 재생에너지 비중을 높이는 것이라는 데 뜻을 같이했다고 한다.

양측은 또 차관급 에너지 대화 창구를 신설해 대화를 정례화하고, 차관급 인사 간 핫라인을 구축해 긴밀히 소통하기로 했다.

기후부는 이날 브뤼셀에서 ‘한-EU 에너지 전환 상생 포럼’도 개최했다. 포럼은 한국 전력 기자재를 유럽 시장에 홍보하고 수주 기회를 확보하고자 열렸다.

우리측은 한국전력, 전력거래소, HD현대일렉트릭, 효성중공업, 대한전선, LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온, 한화솔루션, 식스티헤르츠 등이 포럼에 참여했다.

유럽에선 독일 최대 전력회사 에르베에(RWE), 이탈리아 최대 전력회사 에넬(ENEL), 네덜란드-독일 송전망 운영사 테넷(TenneT), 벨기에 국영 송전망 운영사 엘리아(Elia), 독일 지멘스 에너지, 히타치 에너지, 아일랜드 재생에너지 개발사 럼클룬, 유럽 송전망 운영자 협의체 ‘엔트소-이’(ENTSO-E)가 참여했다.

이날 행사에서는 대한전선과 해저 전력망 시공업체인 벨기에 얀데놀·네덜란드 보스칼리스가 초고압 직류송전(HVDC) 분야 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.