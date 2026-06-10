[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화솔루션의 유상증자가 세 차례에 걸친 정정 끝에 1조7000억원으로 축소된 규모로 확정됐다. 당초 2조4000원에서 7000억원 줄어든 규모다.

10일 금융 업계에 따르면 금융감독원은 지난달 26일 한화솔루션이 제출한 유상증자 증권신고서에 대해 심사 마감시한인 이날까지 정정신고서 제출 요구를 하지 않았다. 이에 따라 한화솔루션이 제출한 증권신고서는 오는 11일 효력이 발생하게 됐다.

앞서 한화솔루션은 지난 3월 26일 채무상환을 목적으로 2조4000억원 규모의 유상증자 계획을 발표했으나, 금감원은 4월 9일과 같은 달 30일 두 차례 정정신고서 제출을 요구했다.

한화솔루션은 두 차례에 걸친 정정신고서 제출을 통해 유상증자 규모를 1조8000억원까지 축소했다. 지난달 26일에는 여기에서 1000억원을 더 줄여 전체 규모를 1조7000억원으로 변경했다.

향후 한화솔루션은 유상증자 절차는 7월 22∼23일 구주주 청약을 시작으로 7월 27∼28일 일반공모 청약, 8월 11일 신주 상장이 예정돼 있다.

한화솔루션은 이번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 9천억원은 페로브스카이트 탠덤(이하 탠덤) 파일럿 라인 업그레이드(1000억원)및 탠덤 양산 라인 구축과 탑콘(TOPCon) 생산 능력 확대(8000억원) 등 미래 투자에, 8천억원은 채무 상환에 활용할 계획이다.