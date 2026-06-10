[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]추경호 대구시장 당선인은 “취임 직후 비상경제상황실을 설치하고 외부 경제전문가 그룹을 포함한 비상경제대책회의를 매주 직접 주재하겠다”고 10일 밝혔다.

추 당선인은 이날 대구시 조직과 예산 현황, 당면 현안과 주요사업 등을 보고 받고 “대구시의 현주소를 면밀히 뜯어보니 여러 지표들이 일제히 경고음을 울리며 적신호가 켜진 상태”라고 진단했다.

추 당선인은 또 기업 유치 조직을 확대하는 한편 가칭 조례혁신위원회를 운영해 시 전체 조례 현황을 분석하고 불합리한 규제로 인한 기업과 시민의 불편을 최소화하겠다는 뜻도 내비쳤다.

이어 소통 플랫폼을 개설해 정책 제안과 조례 개정 수요 등 시민들의 의견을 수렴해 시정에 적극 반영하겠다고 강조했다.

이틀간의 업무보고를 마무리한 추 당선인은 오는 11일부터는 현장 중심 소통을 위해 지역 곳곳을 다니며 민심을 청취할 예정이다.

추경호 대구시장 당선인은 “침체의 늪에 빠진 대구를 다시 힘차게 위대하게 만들기 위해 공직사회도 한마음으로 함께해 주길 당부했다”고 말했다.