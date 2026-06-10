[헤럴드경제=박병국 기자]서울 구로구(구청장 장인홍)가 9일 구청 대강당에서 관내 중·고등학교 학생회와 함께하는 ‘2026년 구로청소년자치연합 그린나래 학생회 대의원회’를 개최했다고 10일 밝혔다.

구로청소년자치연합 ‘그린나래’는 2014년 창립한 청소년 연합기구다. 관내 중·고등학교 학생회 간 네트워크를 구축하고 학생자치 역량 강화를 지원하기 위해 운영된다. 이날 행사에는 관내 중학교 14개교, 고등학교 9개교 학생회 대의원 70명과 그린나래 청소년 30명 등 100여 명이 참석했다.

행사는 개회와 인사말씀, 축사에 이어 교육지원과와 그린나래 등 사업 안내 순으로 진행됐다. 이어 각 학교 학생회 대표사업 소개와 레크리에이션, 구로청소년 총투표 및 구로청소년축제 안내가 이뤄졌다.

특히 청소년들은 원탁토론을 통해 ‘구로청소년축제 슬로건’을 주제로 다양한 의견을 나눴다.

또한 그린나래 2차 모집 안내와 청소년 유관기관 사업 홍보도 함께 진행됐다.

장인홍 구로구청장은 “청소년들이 서로의 활동 경험을 나누고 지역사회 문제와 축제 운영에 대해 함께 고민하는 뜻깊은 시간이 됐길 바란다”며 “앞으로도 청소년이 주도적으로 참여하고 성장할 수 있는 다양한 활동을 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편 구로구는 올해 1조38억6000만원 중 교육 분야에 295억 1100만 원을 배정한 바 있다.