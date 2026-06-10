[헤럴드경제=나은정 기자] 오는 12일 스페이스X의 상장을 앞두고 직원들이 갑작스럽게 얻게 될 거액의 자산을 어떻게 관리할지 고심하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

9일(현지시간) 매체에 따르면 스페이스X를 비롯해 앤트로픽, 오픈AI 등 조만간 미국 증시 상장을 앞둔 거대 기업들의 임직원들이 배정받은 주식을 언제, 얼마에 팔지 등을 놓고 자산관리 전문가를 찾아 상담하는 사례가 늘고 있다.

실제로 공모가 기준 약 2140만 달러(약 326억원) 상당의 스페이스X 주식을 보유한 전 직원 A씨는 최근 자산관리 전문가 찾아 보유 주식 일부를 매도할 것을 권유받았지만, 향후 성장 기대감 때문에 조기 매도를 주저한 것으로 전해졌다.

자산관리 업계는 특정 기업 주식에 자산이 과도하게 집중되는 위험을 경계해야 한다고 조언한다.

컴파운드 플래닝의 자산관리사 타라 슐먼은 고객들에게 사전에 분산 투자 계획을 세우고 감정에 휘둘리지 말 것을 조언한다. 그는 “식을 배당받은 임직원들은 회사 기업공개(IPO) 이후 필연적으로 발생하는 감정적 혼란에 휩쓸리지 않도록 해야 한다”며 “최고점에서 팔겠다는 생각보다는 자신만의 기준을 세우는 것이 중요하다”고 말했다.

벤처 캐피털 투자자이자 가상화폐 은행 앵커리지 디지털의 공동 창업자인 디오고 모니카는 기업이 상장했을 때 ‘보유 지분의 20% 우선 매도, 이후 추가로 60%를 처분, 나머지 20%는 장기 보유’라는 전략을 사용한다고 밝혔다.

특히 전문가들은 세금 관리에도 철저한 준비가 필요하다고 입을 모은다. 스페이스X, 앤스로픽, 오픈AI의 직원들은 비적격 스톡옵션, 인센티브 스톡옵션, 양도제한 조건부 주식(RSU), 임직원 주식매입 프로그램(ESPP) 등 다양한 형태로 주식 보상을 받는데, 보상 방식에 따라 세금이 다르게 매겨지므로 잘못 판단하면 예상보다 훨씬 많은 세금을 내야 할 수 있다.

한 해에 너무 많은 주식을 매도하거나 비적격 스톡옵션을 대량 행사할 경우 세율이 올라가고, 특히 인센티브 스톡옵션은 행사 시점에 따라 세금 부담이 크게 달라질 수 있어 여러 해에 걸쳐 행사하는 전략이 권장된다.