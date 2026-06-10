[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 여성이 생일을 맞은 아이의 얼굴을 케이크에 강제로 누르는 영상이 SNS에 퍼지면서 논란이 일고 있다.

10일 요미우리신문에 따르면 최근 일본 SNS를 중심으로 한 여성이 생일 축하를 이유로 아이의 뒤통수를 양손으로 눌러 생크림 케이크에 파묻게 하는 모습이 담긴 영상이 확산했다.

영상 속 아이는 다치지 않았으나 케이크에서 얼굴을 뗀 직후 울음을 터뜨렸다.

영상을 본 현지 누리꾼들은 “아이가 불쌍하다”, “명백한 아동학대다”라며 여성을 비판하는 목소리가 나왔다.

해당 아이는 이번 달 초부터 후쿠오카현의 아동보호기관에서 임시 보호 중이라는 사실이 알려졌다. 해당 보호기관에는 영상 속 여성을 아동학대 혐의로 처벌해달라는 전화와 이메일이 쏟아졌다.

영상에 나온 여성이 아이의 엄마인지는 아직 확인되지 않았다고 매체는 전했다.

한편 관할 경찰서에도 수십 건의 신고가 접수돼 경찰은 영상을 확인한 뒤 게시자를 특정해 사실관계를 조사하고 있다.