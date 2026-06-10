[헤럴드경제=배문숙 기자]장영진 한국무역보험공사 사장은 “우리 기업들이 금융지원이 부족해 해외사업에 어려움을 겪지 않도록 적극 지원할 계획”이라고 밝혔다.

10일 무역보험공사에 따르면 정 사장은 전날 충북 음성 소재 중견기업 ㈜삼동을 방문해 해외 현지법인 운영 관련 애로사항을 청취하고 이깉은 지원 강화 방안을 논의했다.

구리 코일 등 전력 소재 전문 제조기업인 삼동은 테네시 등 미국 내 주요 거점에 생산법인을 운영하고 있다. 최근 무역보험공사의 해외사업금융보험 지원으로 미국 현지에서 2000만달러 규모의 운전자금을 조달한 바 있다.

이이주 삼동 대표이사는 “무보 덕분에 미국 전력수요 증가에 적시에 대응할 수 있었다”며, “향후 AI 인프라 투자 확대 등 전력기기 시장 규모가 꾸준히 확대될 것으로 예상되는 만큼 적극적인 금융지원이 그 어느 때보다 필요하다”고 말했다.

무역보험공사는 지난해 6월 관세 대응과 글로벌 공급망 안정화를 위해 해외 현지법인 운전자금 특별지원 프로그램을 실시하고 있다. 이를 통해 현지법인에 시설자금뿐만 아니라 운전자금도 직접 지원할 수 있게 됐다.

지난 4월에는 해외 현지법인 운전자금 수요가 증가함에 따라 총 지원규모를 기존 3억달러에서 8억달러로 확대하고 대기업과 동반 진출한 중소·중견기업에는 지원 한도를 우대하는 등 관련 규정을 선제적으로 정비했다.

무역보험공사는 제도 도입 이후 미국, 베트남 등에 소재한 우리 기업의 10개 현지법인에 총 2억6000만달러 규모의 운전자금을 지원해 왔다.