▶본부장급 전보
▷시스템혁신본부장 손수정
▷혁신성장본부장 이광호
▷글로벌전략본부장 이명화
▶센터장급 승진
▷기초연구정책센터장 신은정
▷연구안보정책센터장 선인경
nbgkoo@heraldcorp.com
입력 2026-06-10 16:14:27
▶본부장급 전보
▷시스템혁신본부장 손수정
▷혁신성장본부장 이광호
▷글로벌전략본부장 이명화
▶센터장급 승진
▷기초연구정책센터장 신은정
▷연구안보정책센터장 선인경
[단독]與, 2028년부터 정년연장 가닥…임금체계 개편 손본다
[헤럴드경제=주소현·권제인 기자] 현재 60세인 법정 정년을 65세로 연장하는 방안을 추진 중인 더불어민주당이 2028년부터 정년연장을 시작하는 안을 유력 검토한다. 노동계가 주장해 온 정년연장 즉각 가동에 힘을 싣는 것이다. 대신 사측에 정년연장 시 임금체계 개편 권한을 확대하는 취지로 보완할 전망이다. 10일 헤럴드경제 취재를 종합하면 민주당 정년연장특
“4시간 하면 300만원” “한달 4억도 벌었다” 한 때 BJ 난리였는데…방송 대신하는 ‘AI’ 나왔다
[헤럴드경제=박세정 기자] “한 달에 제일 많이 벌었을 때 4억이 좀 넘었다” (BJ 과즙세연(본명 인세연)) “단 4시간 만에 300만원 벌었다” (BJ 서지수) 상위 1% BJ(스트리머)의 수익으로 주목 받았던 국내 대표 1인 방송 스트리밍 플랫폼 SOOP(전 아프리카TV)이 새로운 ‘AI’ 시도에 나섰다. AI가 스트리머 대신 유저와 직접 소통하는 AI 매니저 서비스를 공개했다. 스트리머의 방송에 AI를 적절히 활용할 수 있는 방안이 생기면서, 방송 콘텐츠와 ‘별풍선’으로 알려진 콘텐츠 수익 구조에도 새로운 변화의 동력이 될 수 있을지 주목된다. SOOP은 AI 매니저 서비스 ‘SARSA(SOOP AI Realtime Streaming Assistant) 2.0’의 베타 버전을 9일 공개했다. SARSA는 스트리머의 방송 진행과 유저 소통을 지원하는 AI 매니저 서비스다. 이번 2.0 업데이트에서는 AI가 직접 유저와 소통하며 방송 흐름을 이어가는 기능이 새롭게 추가됐다. 스트
“삼전 35만원에 샀다” “하이닉스 230만원이다” 공포의 월요일이 온다…개미들 ‘초긴장’
[헤럴드경제=박영훈 기자] “삼성전자 35만원, 어떻게 해야 할 지 걱정이다” (투자자) “하이닉스 300만원은 간다고 해서 230만원에 샀는데” (투자자) 반도체를 중심으로 미 증시가 폭락하면서 투자자들이 초긴장 상태다. 반도체주가 투매에 가까운 매도세를 맞으며 나스닥지수가 1년여 만에 가장 큰 폭으로 급락했다. 이러다간 삼성전자, SK하이닉스 주가도 ‘30만원-200만원’이 무너질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 투매가 투매로 이어지며 삼성전자, SK하이닉스에 눌려 못 오른 다른 종목들까지 동반 폭락할 우려도 제기된다. 무엇보다 반도체의 거침없는 상승세만 믿고 고점에서 산 투자자들은 매우 난감한 상황에 몰렸다. 지난 5일 삼성전자는 6.40% 하락한 32만9000원, SK하이닉스는 9.92% 하락 207만원에 마감했다. 월요일이 더 큰 문제다. 증시를 이끌어온 반도체 랠리가 거센 조정에 직면했기 때문이다. 5일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 S&P500지수는 전 거래일 대비 2.6
[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.