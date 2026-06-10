과학기술정책연구원.
과학기술정책연구원.

▶본부장급 전보

▷시스템혁신본부장 손수정

▷혁신성장본부장 이광호

▷글로벌전략본부장 이명화

▶센터장급 승진

▷기초연구정책센터장 신은정

▷연구안보정책센터장 선인경


nbgkoo@heraldcorp.com