“군민 목소리 담아 담양의 새로운 발전 이끌 것”

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 박종원 담양군수 당선인이 민선9기 담양군정의 성공적인 출범과 미래 비전 수립을 위한 ‘제46대 담양군수직 인수위원회’를 구성하고 본격적인 활동에 돌입했다.

박종원 당선인 측은 10일 담양군농업회의소 2층에 자리한 인수위원회 사무실에서 현판식과 출범식을 갖고 앞으로 15일간의 공식 인수위 활동 기간을 갖는다.

인수위원장으로는 군정 경험이 풍부하고 지역 현안에 밝은 차상준 전 담양군 기획실장이 위촉됐다.

인수위는 출범식 직후부터 각 부서별 군정 현황 파악 및 주요 사업 보고를 받고, 민선 9기 공약 이행을 위한 로드맵 구축에 나선다.

특히 박 당선인이 선거 기간 강조해 온 ▷담양 주도 성장을 통한 ‘예산 1조 원 시대’ 조기 달성 ▷AI 기반 스마트 농업 파일럿 도시 조성 ▷신성장 동력 확보 및 지역 경제 회복 ▷전통과 미래가 공존하는 문화관광 활성화 등의 핵심 공약들을 조율하고 실행 계획을 체계화할 방침이다.

군민들의 생생한 목소리를 수렴하고 선거 과정에서 갈라진 민심을 아우르는 ‘군민 통합’의 기틀을 마련하는 데도 주력할 방침이다.

박종원 담양군수 당선인은 “이번 인수위원회는 단순한 정권 인수를 넘어 담양의 미래 100년을 준비하는 든든한 초석이 될 것”이라며 “10여 일의 기간 동안 군정 현안을 꼼꼼히 점검하고 서민 경제 활성화 방안을 체계화해 달라”고 밝혔다.