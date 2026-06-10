온가족 사진관·세계문화놀이체험 등 가족 참여형 프로그램 운영 버블쇼·미니 물놀이 마련…아이부터 어른까지 함께 즐기는 축제

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 오는 27일 오전 11시부터 오후 5시까지 성북천 분수광장에서 ‘2026 성북 온가족 행복놀장’을 개최한다.

이번 행사는 성북구 가족들이 함께 어울리며 즐길 수 있는 가족 친화 행사로, ‘볼거리, 즐길거리, 힐링까지 가득! 우리 가족 행복충전하는 날’을 주제로 마련됐다. 행사 장소는 한성대입구역 2번 출구 인근 성북천 분수광장이다.

행사장에서는 가족이 함께 추억을 남길 수 있는 온가족 사진관을 비롯해 버블쇼, 세계문화놀이체험, 가족사랑 미니 물놀이 등이 운영된다.

이와 함께 다문화 자조모임 ‘해바라기 무용단’ 공연과 가족애칭 키링 만들기, 온가족 방수팩 만들기 체험 등 다양한 프로그램도 진행된다.

이번 행사는 성북구청이 주관하고 성북구가족센터가 주최하며, 가족과 이웃이 함께 소통하고 즐기는 지역 화합의 장으로 운영될 예정이다.

이승로 성북구청장은 “가족이 함께 소통하고 즐기며 소중한 추억을 만드는 시간이 되길 바란다”며 “아이부터 어른까지 함께 참여할 수 있도록 준비한 만큼 구민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.