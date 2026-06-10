“세계 최대 민주주의 국가 최장수 총리 재임 축하”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 유럽 순방 중인 이재명 대통령은 10일 “(나렌드라) 모디 총리님, 세계 최대 민주주의 국가인 인도의 최장수 총리로 재임하게 되신 것을 진심으로 축하드린다”고 했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 이같이 말하고 “총리님께서는 오랜 시간 인도의 성장과 발전을 이끌며 국제사회에서 인도의 위상을 높이는 데 중요한 역할을 해오셨다”며 “이번 성취는 총리님의 리더십에 대한 인도 국민의 신뢰를 보여주는 결과라고 생각한다”고 적었다.

이어 “지난 4월 우리는 한-인도 특별 전략적 동반자 관계를 더욱 발전시키고, 성장과 혁신의 미래를 함께 만들어 나가기로 뜻을 모았다”며 “앞으로도 총리님과 함께 신뢰와 우정을 쌓아가며, 양국 국민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 낼 수 있길 바란다”고 했다.

그러면서 이 대통령은 “총리님의 건승과 인도 국민 여러분의 행복과 번영을 온 마음으로 기원한다”고 강조했다.

앞서 모디 총리는 2014년 5월 첫 집권 이후 2024년 총선에서 세 번째 연임에 성공하며 인도 역사상 최장수 선출직 총리로 등극했다.