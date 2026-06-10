6월 첫 주 결제액 242억…전주比 12.8%↑ 주간 앱 이용자 400만명 육박하며 회복세

[헤럴드경제=김진 기자] 스타벅스코리아의 주간 신용·체크카드 추정 결제금액이 3주 만에 반등했다.

10일 인공지능(AI) 데이터 테크기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 6월 첫째 주인 1~7일 스타벅스의 신용·체크카드 추정 결제금액은 242억1000만원으로 집계됐다.

직전 주인 5월 25~31일 214억6000만원보다 12.8% 증가한 금액이다. ‘탱크데이’ 마케팅 논란이 불거진 지난달 18일 이후 주간 기준으로 가장 높은 수치이자 첫 반등이다.

다만 논란 이전 수준에는 미치지 못했다. 논란이 일기 직전 주인 5월 11~17일 추정 결제금액은 321억6000만원이다.

스타벅스 주간 결제금액은 5월 18~24일 236억9000만원으로 급락했다. 5월 25~31일에도 214억6000만원을 기록하며 2주 연속 감소했다.

스타벅스 앱의 주간 사용자 수도 회복세를 보인다. 6월 1~7일 주간 사용자 수는 398만5819명으로, 직전 주 384만7205명보다 3.6% 늘었다.