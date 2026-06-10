[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 10일 부산항만공사 사옥에서 53사단장 주관, 부산·울산 국가중요시설 통합방호위원회를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의에는 부산·울산 지역 국가중요시설 방호담당자를 비롯해 군, 경찰, 소방 관계자 등 약 70명이 참석했다. 참석자들은 회의에서 ▷국가중요시설 방호태세 확립 방안 ▷유관기관 간 상황 공유 및 대응체계 강화 ▷테러·드론 위협 등 변화하는 안보환경에 대한 대응방안 등을 논의했다.

참석자들은 회의에 이어 부산항만공사 항만안내선을 타고 북항 주요 시설과 항만 운영 현장을 견학하는 등 국가중요시설로서 부산항의 역할과 방호 필요성에 대한 이해도를 높였다.

부산항만공사는 앞으로도 국가중요시설 방호담당자 대상 교육, 현장점검, 유관기관 합동훈련 등을 지속적으로 추진해 부산항의 안전과 보안 수준을 높여나갈 계획이다.

송상근 부산항만공사 사장은 “해양안보의 핵심 거점인 부산항은 평시에도 유관기관 간 긴밀한 협조체계가 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 관계기관과의 공조를 강화해 국가 중요시설 방호태세 확립에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 통합방호위원회는 부산·울산 지역 국가중요시설의 통합방위 태세를 점검하고, 민·관·군·경·소방 간 협조체계를 강화하기 위해 마련됐다.