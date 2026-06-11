오는 7월 20일부터 공모 접수 선정 시 3년간 유효 증서 발급

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국토교통부가 건설현장의 안전과 품질을 책임질 우수 건설사업관리기술인(감리) 육성에 나선다.

국토교통부는 이같은 내용을 담은 ‘2026년 우수건설기술인 선정계획’을 확정하고, 7월 20일부터 신청 접수를 시작한다고 11일 밝혔다.

국가인증감리제는 기존의 학력·자격·경력 중심의 줄 세우기식 평가방식에서 벗어나 실제 현장관리 능력과 전문성, 윤리성 등을 종합적으로 평가해 우수한 감리 기술인을 국가가 인증하는 제도다. 지난 2023년 인천 검단 아파트 지하주차장 붕괴사고를 계기로 감리의 전문성과 책임성을 강화하기 위해 전격 도입됐으며, 지난해 건축시설 분야에서 75명의 우수기술인을 처음으로 선정한 바 있다.

올해는 국민 일상과 직결되는 대표적 국가 기반시설인 도로·교통시설 분야까지 선정 대상을 대폭 확대한다. 국토부는 올해 두 분야를 합쳐 총 200명 이내의 우수건설기술인을 선발해 주요 공공 건설현장의 안전관리를 철저히 맡긴다는 방침이다. 향후 정부는 건설엔지니어링 분류기준에 맞춰 수자원 및 단지개발 분야까지 단계를 밟아 대상을 넓혀갈 계획이다.

최종 선발된 우수건설기술인에게는 국토부 장관 명의의 ‘우수건설기술인 선정 증서(유효기간 3년)’가 발급되며 실질적인 인센티브도 주어진다. 지난해 선정된 인원에게는 올해 한국토지주택공사(LH) 공공주택 건설사업관리용역 참여 시 가점이 부여되며, 올해 선정되는 기술인에게 역시 오는 2027년 발주될 공공 발주 건설사업관리용역의 사업수행능력평가(PQ) 과정에서 가점 혜택이 주어질 예정이다.

올해 신청 대상은 지난 2024년부터 올해까지 실시한 건축시설, 도로‧교통시설 분야 건설사업관리용역 참여기술인 종합평가 점수가 90점 이상인 기술인(책임 및 분야별 기술인 한정)이다. 자격 충족 여부는 국토안전관리원 누리집에서 실시간으로 확인할 수 있다.

온라인 서류 접수는 7월 20일부터 8월 14일까지 4주간 진행된다. 서류심사를 거쳐 오는 10월 중 면접심사를 실시한 뒤, 11월 중 최종 선정 결과를 발표할 계획이다. 아울러 세부 계획안내를 위한 설명회는 내달 7월 8일 한양대학교 서울캠퍼스 HIT 대회의실에서 개최된다.

김명준 국토부 기술안전정책관은 “국가인증감리제는 현장 경험과 전문성을 갖춘 우수 기술인이 정당하게 평가받고 우대받는 환경을 조성하기 위한 제도”라며 “주요 건설현장에 검증된 건설사업관리기술인이 배치될 수 있도록 제도를 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.