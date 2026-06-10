관계부처 연례 정례회의 추진 합의…민간항공청 항공 탄소중립 공약 지원

[헤럴드경제=이태형 기자] 글로벌녹색성장기구(GGGI)가 필리핀 정부로부터 핵심 분담금을 유치했다. 이는 개발도상국인 회원국이 핵심 재정에 이바지한 최초의 사례로, 향후 개도국의 참여가 이어질지 주목된다.

GGGI는 김상협 사무총장이 마리아 테레사 디존-데 베가(Maria Theresa B. Dizon-De Vega) 필리핀 외교부 차관(전 주한 필리핀 대사)과 고위급 양자 면담을 가졌다고 10일 밝혔다.

양측은 메탄 저감, 저탄소 쌀 개발, 녹색기술 도입 등 필리핀의 차기 역내 최우선 과제와 연계한 전략적 협력 사업들을 검토했다.

아울러 국가 녹색성장 목표와의 장기적 정합성을 강화하기 위해 ‘필리핀-GGGI 사업 계획(2026-2028)’ 수립을 위한 실무 논의도 본격화했다.

GGGI는 이번 분담금 유치를 계기로 필리핀 민간항공청(CAAP)과 업무협약(MOU)을 체결하고 지속가능항공 협력을 본격화했다.

양 기관은 필리핀의 항공 탄소중립 공약 이행을 돕고 ‘지속가능항공유(SAF) 로드맵(2030년 1%, 2040년 10% 혼합 의무화)’의 실행을 가속하는 실무 운영 체계를 가동한다.

디존-데 베가 차관은 그간의 성과를 공유하고 주요 이해관계자 간 조율을 긴밀히 하기 위해 정부 부처와 공여 기관이 참여하는 연례 정례회의 개최를 지지하며 “GGGI가 추진하고 있는 다각적인 기후 사업들을 관계 부처에 확실히 각인시키겠다”고 말했다.

김상협 GGGI 사무총장은 “필리핀이 항공 부문 탄소 감축을 위한 본격적인 여정에 나서게 된 것을 진심으로 환영한다”며 “항공 산업의 성장세를 고려할 때, 이번 협력은 단순히 교통 부문 탄소 저감을 넘어 일자리 창출과 산업 발전 측면에서도 의미가 크다”고 밝혔다.