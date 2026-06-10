11월 말까지 일본·중화권·동남아 운항 미니 6집 발매 기념 협업…탑승권 이벤트 진행

[헤럴드경제=권제인 기자] 제주항공은 글로벌 K-팝 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)과 협업한 ‘제로베이스원 래핑 항공기’를 공개했다고 10일 밝혔다.

이번 래핑 항공기는 제로베이스원 미니 6집 ‘어센드-(Ascend-)’ 발매를 기념해 제작됐다. 항공기 좌우 동체에는 서로 다른 제로베이스원 이미지를 적용해 시각적 완성도를 높였다.

제로베이스원 래핑 항공기는 이날 인천~도쿄(나리타) 노선 운항을 시작으로 오는 11월 말까지 약 5개월간 제주항공이 운항하는 일본·중화권·동남아 등 국제선 노선에 투입된다.

제주항공은 이에 앞서 제로베이스원 이미지가 담긴 특별 탑승권도 선보였다. 해당 탑승권은 지난 5월 18일부터 인천발 국제선 전 노선에서 카운터 탑승수속을 하는 승객을 대상으로 한정 수량 제공되고 있다.

지난달에는 제로베이스원 음원 다운로드·댓글 이벤트로 인천∼도쿄 왕복 항공권과 제로베이스원 사인 CD 등을 증정했다. 일본·대만·홍콩 등 글로벌 팬을 위한 신규 회원 이벤트도 마련했다.

항공기 동체 래핑은 제주항공이 적극적으로 활용하는 마케팅 활동 중 하나다. 실제 항공기를 활용한 높은 주목도와 차별화된 고객 경험을 바탕으로 다양한 지식재산권(IP) 협업을 이어가고 있다.

제주항공 관계자는 “제로베이스원 래핑기를 통해 국내외 고객들에게 색다른 브랜드 경험과 여행의 즐거움을 선사할 계획”이라며 “앞으로도 다양한 IP 협업을 통해 제주항공만의 차별화된 마케팅 활동을 확대해 나가겠다”고 말했다.