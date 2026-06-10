부산상공회의소 주요 기업인 100인 대상 설문 조사 기업정책 ‘주력산업 고도화 미래신산업 육성’ 꼽아

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산 지역 기업인들은 ‘전재수 부산시’가 최우선으로 추진해야 할 기업정책으로 ‘주력산업 고도화 및 미래신산업 육성’을 꼽았다. 기업정책 핵심운영 방향 1순위는 ‘기업 현장과 정책 간 괴리 최소화’라고 답해 미래 청사진보다 산업현장에서 체감할 수 있는 실효적 정책을 기대하는 것으로 나타났다.

부산상공회의소는 지역 주요기업인 100명을 대상으로 실시한 ‘차기 부산 지방정부에 바라는 지역 기업인 의견 조사’ 결과를 통해 10일 이같이 밝혔다.

자료에 따르면 기업인들은 차기 부산 지방정부가 기업활력 제고와 지역경제 활성화를 위해 가장 먼저 추진해야 할 정책으로 ‘주력산업 고도화 및 미래신산업 육성’(32.5%), ‘경영환경 개선 및 규제·행정혁신’(21.9%), ‘지역인재 양성 및 고용’(16.6%), ‘기업투자 및 유치 활성화’(15.9%)를 꼽았다.

지역 주력산업의 사업재편·기술개발에 대한 현장의 절박함, 신산업을 통한 신성장동력 창출 기대가 동시에 반영된 결과로 분석된다.

‘전재수 부산시’가 가장 중점을 둬야 할 현안으로는 ‘해양특화 공공기관 부산 이전’(18.0%)과 ‘해양데이터센터 설립 및 AI 해양경제 허브 구축’(17.4%)이 높은 비중을 차지했다. 해양수산부 이전, SK해운·H라인해운에 이은 HMM의 부산 이전 확정으로 해양수도 전략이 성과를 내고 있다는 기대가 반영된 영향이다.

가장 바라는 기업지원 정책으로는 ‘투자 인센티브 확대’(23.4%), ‘금융·세제 지원 확대’(22.3%) 등 직접 자금지원이 상위를 차지했다. 부산상의는 원자재·에너지 가격 상승, 대미 수출관세, 중동전쟁 등 지정학적 리스크로 기업 경영부담이 어느 때보다 커진 현실이 반영된 것이라 분석했다.

기업정책 핵심운영 방향은 ‘기업현장과 정책간 괴리 최소화’(30.8%)가 가장 높은 비중을 차지했고, ‘이행 점검 및 후속 관리 강화’(17.6%), ‘산업 및 지역 간 균형지원’(15.4%)이 뒤를 이었다.

부산상의 관계자는 “지역 기업인들은 주력산업 고도화와 미래신산업 육성을 통한 새로운 성장동력을 절실히 바라는 동시에 안정적 전력기반 확충, 투자 인센티브와 금융·세제 등 직접적이고 실효적인 지원확대를 폭넓게 요구하고 있다”며 “‘전재수 부산시’에 거는 기대가 큰 만큼 지역 기업들이 체감하는 실효적 성과를 내 달라”고 당부했다.