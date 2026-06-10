여행 중 바로 받는 인센티브로 관광객 만족과 함께 지역 소비 동시 견인

나주사랑상품권, 나주몰 포인트 연계…관광과 지역경제 상생 모델 주목

‘2026 나주방문의 해’ 대표 사업 자리매김…체류형 관광도시 전환 가속

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전남 나주시가 ‘2026 나주방문의 해’를 맞아 추진 중인 체류형 관광 인센티브 사업 ‘나주 1박 2득’이 시행 3개월 만에 신청자 1만 명을 돌파하며 관광객 유치와 지역경제 활성화를 동시에 이끄는 새로운 관광정책 모델로 자리매김하고 있다.

나주시(시장 윤병태)는 숙박 관광객 인센티브 사업인 ‘나주 1박 2득’의 신청자가 1만 명을 넘어섰다고 10일 밝혔다.

‘나주 1박 2득’은 나주에서 1박 이상 숙박하고 관광지 1곳 이상을 방문한 관외 개별 관광객에게 최대 15만 원 상당의 혜택을 제공하는 사업이다.

지원금은 나주사랑상품권 또는 나주몰 포인트 중 선택할 수 있으며 황포돛배 할인권(50%)과 빛가람전망대 모노레일 이용권도 함께 지원한다.

이 사업은 숙박과 관광, 지역 소비를 연계해 관광객의 체류시간을 늘리고 지역 상권 활성화를 유도하는 체류형 관광정책으로 주목받고 있다.

특히 ‘나주 1박 2득’은 여행 현장에서 인센티브를 바로 받을 수 있는 현장 지급 방식을 도입해 차별화를 꾀했다.

나주시는 관광객이 여행 중 나주사랑상품권을 받아 음식점과 카페, 체험시설, 전통시장 등에서 즉시 사용할 수 있도록 연중무휴 인센티브 지급 체계를 운영하고 있다.

이는 여행 종료 후 증빙자료를 제출하고 상품권을 받는 일반적인 관광 지원 사업과 달리 관광객이 혜택을 즉시 체감하고 지역에서 바로 소비할 수 있도록 설계한 것이 특징이다.

지역경제 파급효과도 나타나고 있다.

한국문화관광연구원의 ‘2024 국민여행조사’에 따르면 국내 여행객 1인당 평균 지출액은 약 6만 1천 원이다.

이를 기준으로 신청자 1만 명에 따른 직접 관광 소비 효과는 약 6억 1천만 원 규모로 추산되며 숙박업소와 음식점, 카페, 관광지, 소상공인 매장 등 지역 상권 전반에 긍정적인 영향을 미치고 있다.

또한 여행 일정상 상품권 사용이 어려운 관광객을 위해 지원금을 나주몰 포인트로 받을 수 있도록 해 여행 이후에도 나주의 우수 농특산물을 구매할 수 있게 했다.

이를 통해 관광객 편의 증진은 물론 지역 농가의 판로 확대와 매출 증대로 이어지며 관광과 농업이 함께 성장하는 상생 구조를 만들어가고 있다.

나주시는 앞으로도 ‘나주 1박 2득’을 중심으로 체류형 관광 기반을 확대하고 ‘2026 나주방문의 해’ 주요 관광 콘텐츠와 연계해 관광객 체류시간과 지역 소비를 더욱 늘려나갈 계획이다.

윤병태 나주시장은 “시행 3개월 만에 신청자 1만 명을 넘어선 것은 나주가 스쳐 지나가는 관광지가 아닌 머물고 즐기는 체류형 관광도시로 변화하고 있다는 의미 있는 성과”라며 “관광객의 소비가 지역 상권과 농가 소득으로 이어질 수 있도록 사업을 더욱 내실 있게 운영해 2026 나주방문의 해의 성공으로 연결해 나가겠다”고 말했다.