러바오 부부 3번째 자연번식 성공 푸바오, 쌍둥이 자매 이어 넷째 출산 “판다월드 10년…한중 공동연구 결실” 동물원서 공개전까지 SNS로 공유

전국민의 사랑을 받았던 에버랜드 자이언트 판다 ‘푸바오’의 세 번째 여동생이 태어났다.

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드는 엄마 ‘아이바오’(12세)와 아빠 ‘러바오’(13세) 사이에서 암컷 한 마리가 3일 오전 10시 53분 태어났다고 10일 밝혔다. 2020년 국내 최초 아기 판다 ‘푸바오’, 2023년 쌍둥이 판다 자매 ‘루이바오’·‘후이바오’에 이은 국내 세 번째 자이언트 판다의 자연번식 사례다.

아이바오와 러바오는 이로써 푸바오, 루이바오·후이바오에 이어 총 네 마리의 자식을 두게 됐다.

에버랜드에 따르면 아이바오는 진통 시작 약 2시간 만인 오전 10시53분 171g의 아기 판다를 품에 안았다. 푸바오(197g), 루이바오(180g), 후이바오(140g)의 출생 당시 몸무게와 비교하면 매우 양호한 상태다. 아기 판다와 산모는 현재 주키퍼(사육사)와 수의사들의 24시간 밀착 케어를 받으며 건강한 상태를 유지하고 있는 것으로 전해졌다.

에버랜드는 올해 판다월드가 문을 열고 한중 판다보전 공동 연구를 시작한 지 10주년을 맞이한 만큼 이번 아기 판다의 탄생을 더욱 뜻깊게 받아들이고 있다. 판다는 가임기가 1년에 단 한 번인 데다 통상 봄철 하루에서 사흘에 불과해 자연번식이 매우 어려운 동물로 알려져 있다. 실제 임신했을 때와 상상임신일 때 호르몬 변화도 비슷해 출산 직전까지 임신 여부를 확진하기 어렵다. 에버랜드 동물원은 혈액 및 소변검사 등을 거쳐 아이바오와 러바오의 호르몬 변화 데이터를 과학적으로 분석해 번식 성공확률이 높은 시기를 정했고, 지난 2월 자연 교배에 성공했다.

엄마 아이바오는 최근 잠자는 시간이 늘고 식사량이 줄어드는 등 임신 가능성을 보여 판다월드 내실에서 생활하며 집중 관리를 받아 왔다. 지난달 중순부터는 전용 분만실을 가동해 24시간 모니터링하고, 중국 판다보호연구센터와 긴밀한 공조 체제를 유지해왔다.

에버랜드 관계자는 “아이바오가 과거의 경험을 살려 능숙하게 아기를 케어하고 있다”며 “판다월드 주키퍼와 수의사, 중국 판다보호연구센터에서 파견된 전문 사육사가 아이바오의 산후 회복을 돕고 육아 보조에 만전을 기하고 있다”고 전했다.

‘판다 할부지’로 잘 알려진 강철원 주키퍼는 “푸바오와 루이바오·후이바오에 이어 또 한 번 새로운 생명을 만나게 돼 매우 기쁘고 감사하다”고 말했다.

에버랜드는 우선 유튜브 ‘에버랜드’, ‘말하는 동물원 뿌빠TV’, 네이버 카페 ‘주토피아’ 등 공식 SNS 채널을 통해 아기 판다의 모습을 공유할 계획이다.

김현일 기자