복지부-조계종, 템플스테이 활용 ‘가족보듬’ 업무협약 체결

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부와 대한불교조계종 한국불교문화사업단은 10일 서울 종로구 조계종 총무원에서 실종아동 가족 등에 템플스테이를 통한 가족회복의 기회를 제공하는 ‘가족보듬’ 사업 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 실종아동 가족과 아동학대 사례관리 대상 가족에게 휴식과 가족기능 회복 프로그램을 제공하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 템플스테이와 같은 가족 보듬과 치유를 위한 프로그램을 공동 기획·운영한다.

가족들은 1박 2일간 사찰에서 전통문화 프로그램을 체험하며 일상을 벗어나 심리적 안정을 얻고, 가족 구성원 간 소통을 회복하고 정서적 유대감을 확인하는 시간을 갖는다.

정은경 복지부 장관은 “이번 협약은 어려움을 겪고 있는 가족들의 마음을 돌보고 관계를 회복할 수 있는 계기를 마련하기 위한 것”이라며 “전통문화 기반의 치유 프로그램을 통해 가족 기능 회복을 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.

대한불교조계종 총무원장 진우스님은 “오늘 이 자리는 가족보듬과 치유, 국민 행복 증진을 위해 정부와 불교계가 상호 협력 기틀을 마련하기 위한 자리”라며 “정부의 세심한 복지행정과 종단의 따뜻한 자비실천의 노력이 하나가 돼 국민의 삶이 한층 더 풍요로워지기를 발원한다”고 말했다.

한편 복지부와 한국불교문화사업단은 2023년 노숙인시설 종사자와 2025년 발달장애인 가족을 대상으로 템플스테이 체험을 지원한 바 있다.