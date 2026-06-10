‘글로벌 미식 도시 부산’ 집중 조명 미쉐린 선정식당 할인·예약·결제·방문

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 다음달 19일까지 방한 외국인 관광객을 대상으로 부산의 맛집·카페·쇼핑 장소 등 핫플레이스를 네이버지도로 소개하는 ‘비 로컬(BE LOCAL)’ 캠페인을 추진한다고 10일 밝혔다.

‘BE LOCAL’ 캠페인은 외국인 관광객에게 한국의 지역 명소를 소개하기 위해 네이버가 기획한 캠페인으로 지난해 상반기 서울을 시작으로 하반기에는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 개최된 경주까지 확대됐다.

올해는 미쉐린 가이드 발간 후 글로벌 미식도시로 주목받고 있는 부산을 집중 조명하며, 언어장벽 등으로 맛집 이용에 어려움을 겪는 외국인 관광객의 편의를 돕기 위해 준비됐다. 이번 캠페인은 ‘가장 로컬답게 부산을 즐기는 법’을 콘셉트로 해운대·서면·기장 등 부산 핫플레이스 300여곳을 소개한다.

외국인 관광객은 네이버지도 다국어 버전 상단의 BE LOCAL 탭에서 추천장소를 확인할 수 있고, 미쉐린 선정 식당 할인쿠폰 받기부터 네이버 예약·결제와 방문까지 편리하게 이용할 수 있다. 부산 전역 우수식당 85곳이 참여 중이고, 캠페인 종료 때까지 100여곳이 합류해 최종 200여곳으로 확대된다.

특히 이번 캠페인은 12~13일 ‘BTS 월드투어 아리랑 IN 부산’ 공연과 연계해 이달 중 집중홍보한다. 공연 전후 부산 미식 투어로 자연스럽게 연결돼 방문객들의 체류시간 연장과 소비 활성화에 도움이 될 것으로 기대된다.

시는 외국인 관광객 500만명 유치를 목표로 미식관광을 핵심 관광콘텐츠로 육성하고 있다.

나윤빈 시 관광마이스국장은 “부산은 미쉐린 선정 식당부터 오랜 로컬맛집까지 전 세계 관광객에게 자신있게 내놓을 수 있는 미식도시”라며 “이번 네이버와의 캠페인이 외국인 관광객에게 부산의 음식문화를 알리고 ‘먹으러 오는 여행지’로 부산을 각인시키는 계기가 되길 바란다”고 말했다.