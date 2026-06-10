경기 침체와 창업 비용 부담이 지속되는 가운데 권리금 부담이 없는 신축 상업시설이 창업 시장에서 대안으로 거론되고 있다.

한국부동산원에 따르면 2025년 기준 전국 업종별 상가 권리금 유(有) 비율은 54.64%로 집계됐다. 수도권에서는 경기가 69.65%로 가장 높았으며 인천 56.6%, 서울 54.85% 순으로 나타났다.

경기도의 평균 권리금은 3759만원으로 서울에 이어 두 번째로 높은 수준을 기록했다. 권리금은 창업 초기 비용 부담 요인 중 하나로 꼽히고 있으며, 자영업자들의 사업 진입에도 영향을 미치고 있다.

국가데이터처 자료에 따르면 지난해 국내 자영업자 수는 562만명으로 전체 취업자의 약 19.5%를 차지했다. 이 가운데 고용원 없는 자영업자는 418만7000명으로 전체 자영업자의 약 75% 수준이다.

업계에서는 권리금이 없는 신축 상업시설의 경우 초기 창업 비용을 줄일 수 있다는 점에서 관심을 받고 있다고 설명한다.

이러한 가운데 경기도 수원시 권선구 권선동 일원에서는 ‘수원 아이파크시티 웨스트애비뉴’가 임차인을 모집하고 있다.

수원 아이파크시티 웨스트애비뉴는 수원 아이파크시티 11·12단지 오피스텔 내 상업시설로, 지하 1층~지상 2층, 연면적 약 3만7000㎡ 규모로 조성됐다. 총 176실(11단지 85실·12단지 91실) 규모다.

상업시설은 공급자가 직접 운영 및 임대 관리를 진행하는 방식으로 운영되고 있으며, 카페와 외식업 등 다양한 업종의 입점이 이뤄지고 있다.

단지는 경수대로와 장다리천 산책로 인근에 위치해 있으며, 약 7000세대 규모의 수원 아이파크시티 입주민을 배후수요로 두고 있다. 또한 인근 초·중·고교와 세류역, NC백화점, 이마트 수원점 등 생활 인프라를 이용할 수 있다.

한편 수원 아이파크시티 웨스트애비뉴는 현재 임차인을 모집 중이며, 상가 운영과 임대 관련 상담을 진행하고 있다.