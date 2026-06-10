협력사 글로벌 진출 전면 지원 올해 상생 지원 금액 총 2000억원 규모

[헤럴드경제=고은결 기자] LIG 디펜스&에어로스페이스(이하 LIG D&A)가 상생협력 전담 조직인 ‘상생추진단’을 신설했다.

LIG D&A는 지난 9일 제주에서 제1회 ‘상생협력의 날’ 행사를 개최하고 상생추진단 신설을 공식화했다고 10일 밝혔다. 행사에는 신익현 LIG D&A 대표이사와 차상훈 기업지원부문장, 우수 협력사 모임인 A1 Society의 주요 회원사 대표이사들이 참석했다.

LIG D&A는 글로벌 성장 비전과 상생협력을 위한 지원 정책을 소개하며, 협력사를 동반 성장할 핵심 파트너로 인식하고 있다고 강조했다. 참석자들은 지속 가능한 공급망 경쟁력이 곧 수출 경쟁력으로 이어지는 만큼, 신뢰 기반의 협력이 성장 동력이라는 점에 공감했다.

올해 LIG D&A가 시행했거나 계획 중인 상생협력 지원 금액은 총 2000억원 규모다. 신용대출 대비 최대 2.5%포인트(p)의 우대금리를 지원하는 1600억원 규모의 상생무역금융, 협력사의 저금리 대출을 지원하는 300억원 규모의 상생예금 등이다. 수출 사업 이익을 협력사와 공유하는 ‘수출 사업 성과공유제’도 30억원 규모로 운용한다.

신익현 대표는 “협력사의 혁신 의지가 바로 대한민국 방위산업의 경쟁력이자 성장 동력”이라며 “건강한 방산 생태계 구축과 확장에 늘 함께하겠다”라고 말했다.