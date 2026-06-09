[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]이철우 경북지사는 이재명 대통령이 취임 1주년 기자회견에서 광역자치단체 행정통합과 관련해 차기 지방선거까지는 불가능할 것이라는 취지의 발언과 관련, “대구경북 행정통합을 임기 내 추진하지 않겠다는 뜻과 다름없다”며 강하게 반발했다.

이 지사는 9일 페이스북에 올린 글을 통해 “더불어민주당은 지방선거 당시 2028년 대구경북특별시 설치와 행정통합 조기 완성, 정부 지원을 약속했지만 선거가 끝난 뒤 대통령이 어렵다고 말하고 있다”며 “이는 대구경북 시도민에 대한 약속을 저버린 것”이라고 비판했다.

특히 “광주·전남 통합 논의 과정에서도 일부 지역과 교육계 등의 반대 의견이 있었지만 정부와 여당은 이를 추진하고 있다”며 “광주·전남은 되고 대구경북은 안 된다는 것은 명백한 지역차별”이라고 강조했다.

또 지방의원 임기 문제에 대해서는 “2028년 통합을 전제로 초대 대구경북특별시장만 2년 임기로 선출하고 기초·광역의원은 의원직을 승계해 2030년까지 임기를 보장한 뒤 정상적인 지방선거를 실시하면 된다”고 대안을 제시했다.

이철우 지사는 “광역행정통합은 정부의 5극3특 전략의 핵심이다. TK통합은 수도권 일극체제 타파와 균형발전의 새로운 모델”이라며 “정부와 여당은 선거 때 약속을 지켜야 한다. 차별 없이, 중단 없이, 책임 있게 행정통합을 추진해야 한다”고 말했다.

이어 “대구경북 시도민들은 얼마전 대통령께서 고향 안동에서 일본 총리와 회담을 개최해서 대통령님의 고향사랑에 큰 기대를 하고 있다”며 “고향분들이 우리지역 출신 대통령을 자랑 할 수 있도록 대구경북 통합을 도와 주시리라 믿는다”고 덧붙였다.