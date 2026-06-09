경찰, 지난 2월 이어 두 번째 소환조사 쿠팡사태 연석 청문회에서 위증한 혐의

[헤럴드경제= 김도윤 기자] 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사고 이후 국회 ‘쿠팡 사태 연석 청문회’에서 위증한 혐의를 받는 박대준 전 쿠팡 한국대표가 경찰에 재출석했다.

경찰에 따르면 서울경찰청 반부패수사대는 9일 오전 박 전 대표를 국회증언감정법상 위증 등의 혐의 피의자 신분으로 불러 2차 조사를 진행했다.

박 전 대표는 작년 12월 30∼31일 국회 쿠팡 청문회에 증인으로 출석해 물류센터 노동자 고 장덕준 씨 산재 은폐 의혹 등과 관련해 사실과 다른 증언을 한 혐의로 국회 과학기술정보통신위원회로부터 고발당했다.

앞서 박 전 대표는 지난 2월 3일 경찰에 출석해 첫 피의자 조사를 받았다.

그는 무소속 김병기 의원의 ‘쿠팡 오찬’ 사건 참고인으로도 경찰 조사를 받은 바 있다. 김 의원이 자신에 대한 각종 의혹을 폭로한 전직 보좌관이 쿠팡에 취업하자, 박 전 대표와 식사하는 자리에서 인사상 불이익을 요구했다는 의혹이다.