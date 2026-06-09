조청래 위원장 등 15명 인선 완료 현안 점검·공약 이행 로드맵 수립 착수

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 민선 9기 창원시정 출범을 준비할 창원시장직 인수위원회가 9일 공식 출범했다. 강기윤 창원시장 당선인은 위원 인선을 마무리하고 시정 현안 점검과 공약 구체화를 위한 본격적인 활동에 들어갔다.

인수위원회는 ‘창원시장직 인수위원회 운영에 관한 조례’에 따라 15명 규모로 구성됐다. 위원장에는 조청래 전 국민의힘 당대표 특보가, 부위원장에는 송병권 캠프 총괄기획단장이 임명됐다. 위원회의 전문성을 보완하기 위한 자문위원단도 별도로 구성됐다.

인수위는 시정 전반을 점검하기 위해 ▷기획·조정 ▷경제·산업 ▷정주·행복 ▷안전·건설·보건 등 4개 분과를 설치했다. 대변인에는 김진호 전 경남신문 광고국장과 박남용 전 경남도의원을 선임했다. 시민 의견을 시정에 반영하기 위한 ‘시민동행특별위원회’와 ‘소통특별위원회’도 운영한다.

인수위는 이날 오후 창원시 본청 실·국을 시작으로 직속기관과 사업소로부터 업무보고를 받고 시정 현황 파악에 들어갔다. 주요 사업 현장도 방문해 추진 상황을 점검할 계획이다.

인수위는 선거 과정에서 제시한 공약의 실현 가능성을 검토하고 재정·법률적 실행 방안을 마련하는 데 집중할 예정이다. 아울러 시장 공백 기간 지연된 주요 현안의 추진 방향을 정립하고 시정 운영의 연속성을 확보하는 데도 역량을 모을 방침이다.

강 당선인은 “분야별 전문성과 현장 경험을 갖춘 인사들로 인수위원회를 구성했다”며 “시민 의견을 충실히 반영해 민선 9기 출범과 함께 시민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 가겠다”고 말했다.