[헤럴드경제=나은정 기자] 인천에서 슈퍼마켓 주인을 살해하고 현금을 빼앗아 달아난 40대 중국인이 구속 기로에서 “죄송하다”고 사과했다.

9일 연합뉴스에 따르면 강도살인 혐의를 받는 중국 국적의 40대 남성 A씨는 이날 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 인천지법에 들어섰다.

A씨는 모자와 마스크로 얼굴을 가리고 포승줄에 묶인 채 수갑을 찬 상태에서 ‘피해자에게 미안하지 않느냐’는 취재진 질문에 “죄송합니다”라고 답했다. 이어 범행을 사전에 계획하지 않았으며, 혼자 있는 노인을 노린 것이 아니라는 취지로 답했다.

이날 영장실질심사는 오후 2시부터 진행되며 A씨의 구속 여부는 오후 늦게 결정될 예정이다.

A씨는 지난 6일 오후 9시쯤 인천시 미추홀구 도화동 슈퍼마켓에서 업주인 70대 남성 B씨를 둔기로 때려 살해한 뒤 현금 70만원을 빼앗아 도주한 혐의를 받는다.

피해를 입은 슈퍼마켓은 간단한 생필품을 파는 소규모 점포로, 범행 당시 B씨 홀로 가게를 지키고 있었던 것으로 조사됐다.

‘슈퍼마켓에 사람이 쓰러져 있다’는 신고를 받은 경찰은 용의자 추적에 나서 범행 다음 날인 7일 오후 서울의 한 카페에서 A씨를 검거했다.

A씨는 경찰 조사에서 “금전을 노리고 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.