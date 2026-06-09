AI·로봇·에너지 신기술·디지털전환 사업화 추진

[헤럴드경제=윤성현 기자] 호반건설이 한국건설기술연구원과 손잡고 스마트건설 기술 경쟁력 강화에 나선다.

호반건설은 지난 8일 서울 서초구 호반파크에서 한국건설기술연구원과 스마트건설 기술 분야 상호협력을 위한 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 산학연 협력 체계를 구축해 스마트건설 기술 분야의 혁신 생태계를 넓히고, 유망 기술의 사업화를 지원하기 위해 마련됐다.

호반건설은 스마트건설 기술을 보유한 기업을 발굴하고 성장 단계별 오픈이노베이션과 기술 실증(PoC)을 지원할 예정이다. 한국건설기술연구원은 스타트업 육성을 위한 기술 자문과 연구개발 협력, 스마트건설지원센터 인프라 연계 등을 맡는다.

양 기관은 협약에 앞서 미래 유망기술 발굴 시스템 구축을 위해 ‘2026 호반혁신기술공모전’을 공동 주최하고, 이달 말까지 참가 기업을 모집하고 있다. 향후 공동 심사를 통해 스마트건설 분야 유망 기술을 발굴하고, 선정 기업의 기술 실증에도 협력할 계획이다.

또 협력 체계를 바탕으로 인공지능(AI), 로봇, 에너지 신기술, 디지털전환 등 분야의 혁신기술이 호반건설과 호반산업, 대한전선 등 호반그룹 주요 계열사 사업 현장에 적용될 수 있도록 사업화 가능성을 높여 나갈 방침이다.

한국건설기술연구원은 국내 유일의 건설·국토 관리 분야 정부출연 연구기관이다. 스마트건설지원센터 운영 등을 통해 건설 분야 스타트업 발굴과 육성에 특화된 경험을 갖추고 있다.

문갑 호반건설 경영부문대표는 “이번 협약은 산학연 협력을 바탕으로 스마트건설 분야의 혁신 생태계를 확대하고 유망 기술의 사업화를 지원하기 위한 의미 있는 출발점”이라며 “한국건설기술연구원과 함께 미래 건설산업을 이끌 혁신기술을 적극 발굴하고, 기술 실증과 현장 적용을 통해 스마트건설 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.

김용주 한국건설기술연구원 건설산업진흥본부장은 “스마트건설 기술의 현장 확산을 위해서는 유망 스타트업에 대한 체계적인 성장 지원이 중요하다”며 “한국건설기술연구원은 스마트건설지원센터 운영 경험을 바탕으로 기술 자문, 실증, 사업화 연계를 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편 지난 2일 진행된 ‘호반써밋 풍무Ⅱ’ 1순위 청약에서는 특별공급을 제외한 일반공급 533가구 모집에 3072명이 몰려 평균 5.76대 1의 경쟁률을 기록했다. 호반건설은 지난달 ‘면목역 6차 3·4·5구역’ 가로주택정비사업을 수주하는 등 수도권 정비사업에서도 보폭을 넓히고 있다.