6개 식품기업 참가…국내외 판로 개척

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 울주군이 9일부터 12일까지 경기도 고양시 킨텍스(KINTEX)에서 열리는 ‘2026 서울국제식품산업대전(Seoul Food 2026)’에서 지역 식품기업과 함께 ‘울주군 공동관’을 운영한다.

서울국제식품산업대전은 외국의 식품업계까지 참가하는 국내 최대 규모의 식품 전문 전시회로, 전 세계 식품 경향과 관련 신기술을 한눈에 볼 수 있다.

울주군 지역에서 참가한 기업은 ▷세계식품㈜(견과류 스낵) ▷동아식품(감자탕) ▷㈜강대감씨앤에프(순대) ▷㈜사랑밭(미역국) ▷비비푸드(간장) ▷더불스(드립백 커피) 등 6개 식품기업이다.

울주군은 이들 기업과 ‘울주군 공동관’을 운영하면서 참가 기업의 제품 홍보와 상담 등으로 국내외 시장 개척을 지원한다.

울주군 관계자는 “지역 업체들이 독자적으로 국내외 바이어를 만나기가 쉽지 않은 현실을 고려해 이번 전시회에서 실질적인 계약이 될 수 있도록 다각적으로 지원하겠다”고 밝혔다.