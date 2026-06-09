300명으로 구성된 의료혁신 시민패널 구성 완료 의료혁신위 온라인 플랫폼 ‘국민 모두의 의료’ 통해 지원 7월 4~5일 지역·필수의료 소생 방안 논의

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부는 ‘의료혁신 시민패널’ 300인의 모집을 최종 완료하고, 이번 달부터 본격적인 국민 의견 수렴 절차에 들어간다고 9일 밝혔다.

시민패널은 국민의 의견을 의료혁신 정책에 반영하기 위해 구성된 국민 대표 참여단으로, 성별, 연령, 지역별 비례, 논의 주제 등을 고려해 선정됐다.

이들은 단순한 정책 수요자를 넘어 대한민국 의료의 최일선에서 필요한 개혁 과제를 발굴하고 합의를 끌어내는 정책 공급자이자 상시적 소통 창구 역할을 맡게 된다.

시민패널의 첫 논의 주제는 ‘지역·필수의료 소생을 위한 공론화’로, 정부가 추진하고 있는 지역 필수의료 강화 정책을 이용자의 시각에서 완성하고, 정부 정책이 성공하기 위한 조건을 찾는 과제를 수행한다.

이에 시민패널은 6월 한 달간 지역 필수의료의 현황, 역대 정부의 정책 등과 관련된 내용을 시작으로, 핵심 논의 주제와 관련된 쟁점 등에 대한 자료집 및 강의 등을 통해 자가 숙의를 이어 나가게 된다.

충분한 숙의를 보장하기 위해 시민패널은 의료혁신위원회 온라인 플랫폼 ‘국민 모두의 의료’ 내 시민패널 공간을 통해 질의응답을 지원받을 수 있다.

약 한 달간의 자가 숙의 기간이 지나면, 7월 4일부터 5일까지 1박 2일의 일정으로 ‘지역·필수의료 소생을 위한 공론화’ 합숙 토론이 진행될 예정이다.

이 자리에서 시민패널들은 공론화 의제에 대해 심층 토론 후 시민 숙의 결과를 도출하게 된다. 이 결과는 의료혁신위원회에 권고 형태로 제출되며, 정부 정책에 직·간접적으로 반영될 예정이다.

300인의 의료혁신 시민패널은 7월 토론회 이후에도 연말까지 진행될 의료혁신위원회의 논의에 다양한 방식으로 지속 참여해 의료정책 수립에 국민의 의견을 반영하는 국민 대표로 활동할 예정이다.

손영래 복지부 의료혁신추진단장은 “시민패널 모집이 성공적으로 완료됨에 따라 의료혁신을 위한 본격적인 국민 의견 수렴의 닻이 올랐다”며 “국민이 직접 제안하고 다듬은 의견을 바탕으로 현장에서 실질적으로 작동하는 의료혁신을 완수하겠다”고 말했다.