하수관로 이음부에 지지말뚝·콘크리트 매트 설치...50년 이상 초고령 하수관로 179km 체계적 정비 도로함몰·침수·악취 예방 효과 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 최근 전국 곳곳에서 발생하는 싱크홀(도로함몰) 사고에 대한 시민들의 불안이 커지는 가운데 마포구가 하수관로 시공 공법을 개선하며 선제 대응에 나섰다.

서울 마포구(구청장 박강수)는 노후 하수관로로 인한 지반침하와 도로함몰, 침수 피해를 예방하기 위해 하수관로 시공 공법을 전면 개선하고 도시 안전관리 강화에 나선다고 밝혔다.

현재 마포구 지하에 매설된 하수관로 총연장은 393km에 이른다. 이 가운데 30년 이상 된 노후 하수관로는 203km, 50년 이상 된 초고령 하수관로는 179km로 전체의 약 45%를 차지하고 있다. 노후 관로 비중이 높은 만큼 체계적인 정비가 시급한 상황이다.

하수관로는 시간이 지나면서 지반 하중과 차량 통행에 따른 진동의 영향을 받아 관로 연결부인 이음부가 느슨해지거나 이탈할 수 있다. 이 과정에서 빗물과 지하수가 유입되면 주변 토사가 유실되고, 장기간 방치될 경우 도로 아래 빈 공간인 ‘동공(空洞)’이 형성돼 지반침하와 싱크홀로 이어질 가능성이 높아진다.

또 관로가 침하되거나 연결부가 벌어질 경우 하수 흐름이 원활하지 않아 집중호우 때 침수 위험이 커지고 하수 정체로 인한 악취 발생 문제도 뒤따른다.

그동안 도심지 하수관로 공사는 교통 불편과 주민 불편을 최소화하기 위해 공사 기간을 단축해야 하는 경우가 많아 충분한 양생 기간이 필요한 콘크리트 기초 대신 모래와 쇄석을 활용한 기초 시공이 주로 이뤄졌다. 그러나 일부 구간에서는 지지력 부족으로 관로 침하가 발생하는 문제점이 지적돼 왔다.

이에 마포구는 지난해부터 기존 모래·쇄석 방식 대신 하수관로 이음부 하부에 지지말뚝과 콘크리트 매트를 설치하는 새로운 시공 공법을 모든 하수관로 공사에 적용하고 있다.

이 공법은 하수관로 연결부의 지지력을 높여 침하와 이음부 이탈을 방지하고, 토사 유실로 인한 도로함몰 위험을 줄이는 것이 핵심이다. 아울러 배수 기능을 향상시켜 집중호우 시 침수 피해를 예방하고 하수 악취 저감에도 도움이 될 것으로 기대된다.

마포구는 앞으로 노후 하수관로 정비사업 전반에 이 공법을 확대 적용해 지반침하와 침수 위험을 줄이고 지하 동공 발생을 최소화하는 등 ‘싱크홀 없는 안전도시’ 조성에 박차를 가할 계획이다.

구 관계자는 “하수관로는 시민 안전과 직결되는 중요한 도시 기반시설”이라며 “앞으로도 노후 하수관로를 지속적으로 정비해 도로함몰과 침수 피해를 예방하고 더욱 안전한 도시환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.