“장동혁 폐지하자는 사전투표, 젊은세대 한표 마지막 장치” 장동혁, 투표용지 부족 원인 사전투표 지목 선거법 개정 주장

[헤럴드경제=신대원 기자] 이준석 개혁신당 대표는 9일 장동혁 국민의힘 대표가 사전투표 폐지를 주장한 것과 관련해 투표권 행사 기회를 축소하자는 것이라고 비판했다.

이 대표는 이날 페이스북에 올린 글에서 “장 대표가 기자회견에서 내놓은 결론은 사전투표 폐지였다”며 이같이 밝혔다.

그는 “사전투표는 신고 절차가 번거롭던 부재자투표를 대신해 도입된 제도”라며 “단기근무와 학업 때문에 주소지를 쉽게 옮기지 못하는 젊은세대에게는 한 표를 지켜주는 마지막 장치”라고 강조했다.

이어 “투표용지가 부족해 국민이 한 표를 행사하지 못한 사태를 규탄하면서 해법으로 국민이 한 표를 행사할 길을 막겠다고 한다”며 “용지가 부족해 참정권이 침해된 일을 따지는 자리에서 정작 국민이 투표할 기회 자체를 줄이자고 하는 것은 적반하장”이라고 지적했다.

또 “게다가 사전투표는 여야가 합의해 박근혜 정부 시절 도입한 제도”라면서 “폐지하고 싶다면 당당하게 법안을 발의하고 공청회를 열어 토론하면 된다”고 꼬집었다.

이 대표는 계속해서 “사전투표가 부정선거의 통로라는 음모론을 공개된 토론장에서 음모론이 아님을 입증해 보이면 된다”며 “음모론에 휘둘리는 정당임을 선포할 용기가 있다면 음모론을 토론장에서 사실로 증명할 용기 정도는 있어야 한다”고 비판을 이어갔다.

특히 이 대표는 “오늘부로 국민의힘은 사실상 부정선거 단일의제 정당인 황교안 전 총리의 자유와혁신과의 일체화를 선언했다”면서 “망상에 빠져 선관위로 군대를 보낸 윤석열 전 대통령과의 일체화를 선언했으니 ‘윤어게인 정당’이 된 것”이라고 강도 높게 비판했다.

또 “목마른 장 대표가 시원하게 들이킨 바닷물 한컵, 이제 갈증을 해소하기 위해 계속 들이킬 수밖에 없을 것”이라고 덧붙였다.

한편 장 대표는 이날 오전 기자회견을 열고 사상 초유의 투표용지 부족 사태와 관련해 지방선거를 다시 실시할 것을 촉구하면서 “이번 참정권 박탈 사태의 원인 중 하나가 사전투표로, 본투표 날짜를 늘리고 사전투표제를 반드시 없애야 한다”며 “재선거부터 사전투표 없이 실시할 수 있도록 선거법 개정을 서둘러야 한다”고 주장했다.