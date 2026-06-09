조정식 국회의장(오른쪽)이 9일 취임 축하 인사차 예방한 강훈식 대통령 비서실장(가운데), 홍익표 정무수석과 환담하고 있다. 강 실장은 환담에 앞서 조 의장에게 이재명 대통령 명의의 축하난을 전달했다. 윤창빈 기자


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