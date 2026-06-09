[헤럴드경제=배문숙 기자] 한성숙 국무총리 후보자는 9일 소유한 주택들의 처분 문제와 관련 “지금 진행 중으로, 계속 내놓고 있다”고 밝혔다.

한 후보자는 이날 서울 통의동 금융감독원 연수원에 마련된 청문회 준비단 사무실에 출근하면서 ‘다른 주택 처분 계획이 있나’라는 기자의 질문에 이같이 답했다.

앞서 중소벤처기업부는 한 후보자가 지난 2월 보유 주택 4채 가운데 3채의 처분을 추진하고 있다고 밝혔었다.

그는 이 가운데 송파구 잠실동 아파트를 최근 매도했으며, 이 과정에 구매 20년 만에 30억원에 가까운 차익을 남긴 것으로 전해졌다.

국민의힘은 한 후보자의 다주택 보유 논란에 대해 “(대통령은) 사실상 다주택자를 부동산 정책 논의는 물론 공직사회에서도 배제해야 할 대상처럼 규정했다”며 “정작 국정을 총괄하는 국무총리 후보자에게는 그 원칙이 적용되지 않는 것이냐”라고 비판했다.

한 후보자는 야당 측의 다주택 관련 문제 제기에 대해서는 “청문회 때 또 말씀드리겠다”며 답변을 아꼈다.