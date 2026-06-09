방치됐던 유휴지 활용 소규모 정원 잇따라

서울시가 역점적으로 추진하는 ‘매력정원 도시 서울’ 정책에 발맞춰 서울 자치구들이 도심 곳곳 유휴공간을 활용한 소규모 정원 조성에 적극 나서고 있다. 과거 방치됐던 교통섬, 도로변, 철도 유휴부지, 공원 내 빈 공간이 꽃과 나무가 어우러진 정원으로 탈바꿈하면서 주민들에게 일상 속 휴식과 치유의 공간을 제공하고 있다는 평가다.

9일 자치구들에 따르면 특히 서울 양천·구로·강동구는 최근 각각 특색 있는 테마정원과 녹지공간을 조성하며 주민들의 큰 호응을 얻고 있다.

양천구는 ‘걸어서 5분마다 정원을 만나는 도시’를 목표로 2029년까지 생활권 전역에 1004개 테마정원 조성을 추진하고 있다. 구는 지난해 237개소, 약 4만㎡ 규모 정원을 조성한 데 이어 올해도 250개소 추가 조성을 목표로 사업을 확대하고 있다. 올해 들어서만 신정허브원 ‘튤립 만발정원’, 양천구청역 ‘반음지 정원’, 양천구청 앞 ‘한 뼘 특화정원’ 등 83개소를 새롭게 조성했다. 양천구는 이들 정원을 ‘2026 서울국제정원박람회’와 연계해 지역 대표 정원 명소로 육성한다는 계획이다.

구로구는 구일역 인근 철도변 유휴부지를 주민을 위한 녹지공간으로 새롭게 조성했다. 구로동 644-15 일대 4600㎡ 규모의 대상지는 국가철도공단 소유 국유지로, 구는 지난해 국가철도공단과 철도 유휴부지 활용 협약을 체결한 뒤 사업을 추진했다. 총 15억5000만원이 투입된 이 사업은 단순한 녹지 조성을 넘어 어린이와 청소년, 중장년층, 어르신 등 전 세대가 이용할 수 있는 복합 휴식공간으로 꾸며졌다. 강동구는 명일근린공원 파믹스가든 진입부 인근 유휴지에 ‘바람결 약초정원’을 조성했다. 파믹스가든은 재배·교육·커뮤니티 기능이 결합된 도시농업 복합시설로 주민들의 산책과 체험활동이 이뤄지는 공간이다. 이번 약초정원에는 도라지, 작약, 감국, 배초향 등 친숙한 약용식물을 심어 주민들이 자연스럽게 약초 향기를 맡으며 산책할 수 있도록 했다. 박종일 선임기자