인천 기술전환기업에 저리 융자·우대보증 연계 스마트 테크브릿지·공공기술 이전기업 대상 보증비율 90%로 높이고 보증료 최대 0.3%p 감면

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금은 인천광역시, 인천테크노파크와 인천지역 중소기업의 기술전환 활성화를 지원하기 위한 ‘기술전환 기업자금 지원사업 실무협약’을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 기술을 이전받은 중소기업이 사업화 단계에서 겪는 자금 부담을 낮추기 위해 마련됐다. 공공기술이나 외부 기술을 도입하더라도 시제품 제작, 설비 구축, 운전자금 확보가 뒤따르지 않으면 실제 매출로 연결되기 어렵다는 점을 고려한 조치다.

협약에 따라 기보는 대상 기업에 우대보증을 공급한다. 보증비율은 기존 85%에서 90%로 3년간 높이고, 보증료는 3년간 최대 0.3%포인트 감면한다. 인천시는 기술전환 기업자금을 신설해 저리 융자를 지원하고, 인천TP는 지원 대상 기업 선정과 추천을 맡는다.

지원 대상은 인천시에 공장 또는 사업장을 둔 중소기업이다. 기보의 기술거래 플랫폼 ‘스마트 테크브릿지’를 통해 기술을 이전받았거나 공공기술을 이전받은 기업이 대상이다. 지원 한도는 기업당 운전자금 5억원, 시설자금 최대 30억원이다.

기보의 스마트 테크브릿지는 기업과 대학·공공연구기관 등이 보유한 기술을 연결하는 기술거래 플랫폼이다. 중소기업 입장에서는 자체 연구개발에만 의존하지 않고 외부 기술을 도입해 제품 개발 기간을 줄일 수 있지만, 이전 기술을 실제 사업으로 전환하는 과정에서 추가 자금 수요가 발생하는 경우가 많다.

기보와 인천시, 인천TP는 이번 협약을 계기로 기술이전 중소기업의 사업화를 지원하고, 지역 내 기술혁신 생태계 조성과 전략산업 경쟁력 강화를 위한 협력을 확대한다는 방침이다.

김종호 기보 이사장은 “기술이전은 우수 기술의 활용 가치를 높이고 기업 성장을 촉진하는 중요한 역할을 한다”며 “기보는 앞으로도 지자체와 협력을 확대해 기술전환기업의 금융 접근성을 높이고, 기술혁신 지원을 통해 지역 경제 활성화에 기여하겠다”고 밝혔다.