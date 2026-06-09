사고 구분 변경 보상금 도입 등 보상 강화 탁송 중 사고·3자 사기 피해 책임 확대

[헤럴드경제=권제인 기자] 중고차 플랫폼 헤이딜러가 ‘제로(zero)’ 서비스 출시 5주년을 맞아 진단오류 보상 범위와 거래 보호 장치를 대폭 강화한 ‘안심매입 정책’을 시행한다고 9일 밝혔다.

헤이딜러는 지난 1일부터 회원딜러 의견을 반영한 제로 안심매입 정책을 도입했다. 이번 정책은 진단 정확도 향상과 진단오류 보상 확대를 중심으로 회원딜러와 차량 판매 고객 모두가 안심하고 거래할 수 있는 환경 조성에 초점을 맞췄다.

헤이딜러 제로는 전문 평가사가 차량을 직접 진단한 뒤 경매를 진행하는 중고차 매입 서비스다. 2021년 출시 이후 딜러와의 대면 절차를 최소화한 점을 앞세워 성장했으며, 현재 고객 만족도는 약 94% 수준이다.

헤이딜러는 서비스 출시 5주년을 맞아 회원딜러를 대상으로 네 차례에 걸쳐 의견을 수렴했다. 총 8871건의 의견이 접수됐으며, 서비스 재이용 의향은 91%로 나타났다. 회원딜러들은 진단 정확도 개선과 진단오류 보상 확대를 주요 개선 과제로 꼽았다.

이에 따라 헤이딜러는 ‘무사고 차량의 유사고 변경 시 보상금’ 제도를 신설했다. 완전무사고 차량이 유사고 차량으로 판정 변경될 경우 추가 발견된 사고 부위별 보상금과 차량 가격에 비례한 추가 보상금을 지급한다.

수리비 보상도 확대된다. 동력전달장치와 누유 관련 수리에 대해서는 정비명세서를 기준으로 실제 수리비를 전액 보상한다. 공급망 악용을 방지하기 위해 관련 검증 체계도 강화할 예정이다.

거래 과정에서 발생할 수 있는 위험에 대한 책임 범위도 넓혔다. 차량 저당권 미해지나 중고차 3자 사기 등으로 회원딜러가 피해를 입을 경우 헤이딜러가 차량을 인수하고 관련 법적 분쟁에 대한 책임을 부담한다.

보상 처리 절차도 개선했다. 진단오류 보상 신청은 영업일 기준 10일 이내 처리하는 것을 원칙으로 하며, 결과에 이의가 있을 경우 재심사를 받을 수 있는 ‘제로 진단오류 재검토 접수센터’도 운영한다.

차량 판매 고객을 위한 보호 정책도 강화됐다. 탁송 중 교통사고나 기사 과실이 발생하면 헤이딜러가 100% 책임지며, 매수 딜러의 차량 대금 입금이 지연될 경우 헤이딜러가 먼저 대금을 지급하는 제도를 도입했다.

아울러 차량 사진에 노출된 얼굴, 전화번호, 내비게이션 화면 속 주소 정보 등을 자동으로 가리는 AI 마스킹 기술을 적용해 개인정보 보호 기능도 강화했다.

헤이딜러 관계자는 “회원딜러와 고객의 의견을 적극 반영해 플랫폼이 책임지는 범위를 지속적으로 확대해 나갈 것”이라며 “허위 보상금 수령 시도 등 부정행위에 대해서는 엄정하게 대응하겠다”고 말했다.

한편, 헤이딜러는 지난 3월 한국타이어앤테크놀로지와 ‘중고차 타이어 공급 및 상품화 품질 고도화’를 위한 업무협약(MOU)을 체결하는 등 고객 신뢰도 제고를 위해 적극적인 행보를 이어가고 있다.