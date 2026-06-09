YTN 라디오 ‘김준우의 뉴스 정면 승부’ “장동혁 대표 연임 가능, 韓 복당 못해”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 보수성향 정치 평론가 서정욱 변호사는 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 무소속으로 출마해 당선한 한동훈 의원을 두고 “선거 때는 연락이 오더니 당선되니까 전화를 안 받는다”라고 저격했다.

9일 정치권에 따르면 서 변호사는 지난 5일 YTN 라디오 ‘김준우의 뉴스 정면 승부’에서 “오세훈 서울 시장, 추경호 대구 시장과는 덕담으로 축하 통화를 했다”라며 이같이 말했다.

한 의원이 초심을 잃었다는 지적이냐는 물음에는 “모르겠다, 김건희 여사 문자 씹듯이 같이 씹었는 지 모르겠다”라고 덧붙였다.

5일 한 의원의 국회 등원에 지지모임인 ‘위드후니’ 2000여명이 여의도에 모였다는 보도에 대해선 “모양이 너무 안 좋다. 아직 초선도 아니고 지금 0.5선(보궐 당선이므로) 아니냐”라며 “첫 등원하면서 겸손하게 그냥 조용히 뒤로 들어가지 요란하게 행사하는 건 아주 모양새가 안좋다”라고 지적했다.

한 의원의 국민의힘 복당 가능성에 대해서도 비관했다. 서 변호사는 “장동혁 대표가 사퇴할 생각은 일도 없고, 사퇴시킬 명분도 없다. 이번 선거 상당히 선전했다고 본다”라며 “기초자치단체장에서 95곳을 이겼고, 충남 10곳, 충복 5곳 이기고 엄청난 거다. 보궐도 국회 의석을 더 빼어 왔잖냐”라고 했다.

이어 “부산 시장, 울산 시장, 강원도 지사 전부 아쉽게 졌고, 10% 차이면 많이 따라잡고 선전한 거다. 오히려 민주당이 패배 분위기이고, 사퇴하려면 정청래가 사퇴해야지”라고 했다.

그러면서 “장동혁 체제가 내년 8월까지 가고, 그러면 일단 한동훈 의원은 복당을 못한다. 내년 전당대회에서 장동혁 대표 또 나가고, 김문수, 나경원, 안철수 이런 분들도 한동훈 복당을 놓고 공약할 것이고, 당원과 국민이 누구 지도부를 선택하느냐에 따라 한동훈의 운명이 좌우되는 것”이라며 “예를 들어 장 대표가 연임하면 한동훈은 3~4년 못 들어온다”라고 내다봤다.

그는 “지금은 장동혁 지도부가 연임될 가능성이 제일 많다”라고 덧붙였다.